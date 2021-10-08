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08.10
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В Оренбургской области число погибших от отравления паленой водкой выросло до 17

7:37:4410/8/2021Фото: Pixabay
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Всего 33 человека пострадали, некоторые из них находятся в больницах.

Количество пострадавших и погибших увеличивается с каждым часом

На 8 октября известно о 33 пострадавших в результате употребления контрафактного алкоголя, 17 из них скончались.

Все пострадавшие и погибшие – жители восточного Оренбуржья. Поддельную алкогольную продукцию они приобрели в Орске. Глава региона Денис Паслер провел совещание по видео-конференц-связи с главами муниципальных образований востока области – Орска, Новотроицка, Медногорска, Кувандыкского, Гайского, Ясненского городских округов, Адамовского, Новоорского, Домбаровского, Светлинского, Кваркенского районов и ЗАТО Комаровский.

Как сообщал ранее «Курьер.Среда», анализы продукции показали наличие в крови пострадавших и умерших чистого этанола – смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в 3-5 раз выше смертельной дозы. Также добавим, что в городе Орске обнаружена база, с которой был реализован суррогат. Изъято 1218 бутылок объемом по 0,5 л, в том числе 560 пластиковых. Задержаны лица, причастные к деятельности базы. В настоящее время уточняется, какое количество суррогатного алкоголя было реализовано населению

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алкогольотравлениесмерть людей
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