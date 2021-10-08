В Оренбургской области число погибших от отравления паленой водкой выросло до 17

На 8 октября известно о 33 пострадавших в результате употребления контрафактного алкоголя, 17 из них скончались.
Все пострадавшие и погибшие – жители восточного Оренбуржья. Поддельную алкогольную продукцию они приобрели в Орске. Глава региона Денис Паслер провел совещание по видео-конференц-связи с главами муниципальных образований востока области – Орска, Новотроицка, Медногорска, Кувандыкского, Гайского, Ясненского городских округов, Адамовского, Новоорского, Домбаровского, Светлинского, Кваркенского районов и ЗАТО Комаровский.
Как сообщал ранее «Курьер.Среда», анализы продукции показали наличие в крови пострадавших и умерших чистого этанола – смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в 3-5 раз выше смертельной дозы. Также добавим, что в городе Орске обнаружена база, с которой был реализован суррогат. Изъято 1218 бутылок объемом по 0,5 л, в том числе 560 пластиковых. Задержаны лица, причастные к деятельности базы. В настоящее время уточняется, какое количество суррогатного алкоголя было реализовано населению