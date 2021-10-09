Молитва от случайной гибели и всех несчастий святому Савватию Соловецкому

Молитвы святого Савватия Соловецкого, преподобного Русской церкви, очень сильны и действенны. Одной из такой является молитва от случайной гибели и всех несчастий. Всю свою строгую жизнь святой прожил смиренно, заботясь обо всех окружающих. Он заполучил уважение не только от монахов, но и от мирян. Его молитва посвящена ситуациям, когда необходимо обезопасить себя от каких-либо несчастных случаев, которые могут произойти как с вами, так и с вашими близкими. Стоит отметить, что она помогает и тогда, когда может случиться даже какое-нибудь мелкое несчастье.
Читать эту молитву необходимо в полной тишине, при горящей лампаде или свече перед иконой. Эту молитву можно читать как одному, так и всем членам семьи. Перед чтением необходимо трижды перекреститься и постараться внутренне настроиться на внутреннюю беседу с Господом. Не забудьте отвлечься от земных дел и предметов, переключить свои действия на другие.
Читать молитву нужно небыстро, будто нараспев. Старайтесь делать это вдумчиво, вникая буквально в каждое слово молитвы, но не переусердствуйте с тяжелыми мыслями. Чтение молитвы должно идти плавно, без напряжения. Особенно эффективной молитва от случайной гибели и всех несчастий будет, если во время процесса вы будете думать о своих родных и близких, за которых вы молитесь. Старайтесь не гулять, шуметь, употреблять алкоголь и устраивать празднества в этот же день. Лучше всего провести остаток дня в спокойной обстановке в кругу своей семьи.
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