Жестоко избитому в московском метро Роману Ковалеву дадут еще одну награду

В правительстве Воронежской области приняли решение наградить Романа Ковалева, который проживает в регионе. Награду он получит за мужество, проявленное при сопротивлении хулиганам, напавшим на него в московском метро. Кроме награды, пострадавшему положен памятный сувенир от главы региона.
- Мы искренне гордимся своим земляком, которые проявил настоящие мужские качества: решительность, смелость, готовность помочь в беде, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте областного правительства.
Также в Воронежской области готовы помочь пострадавшему при его реабилитации, которая продлится достаточно долго. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выделить 2 миллиона рублей из средств метрополитена, сообщал "Курьер.Среда". Сам Роман отметил, что будет долго лечиться и не сможет какое-то время работать. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил наградить Ковалева медалью за смелость - он вступился за девушку.
4 октября в Москве произошло нападение трех дагестанцев на Романа Ковалева после того, как он вступился за женщин в московском метро. Избиение пострадавшего было с особой жестокостью — на его голове медики насчитали не менее ста ушибов от ударов ногой.
Все нападавшие были задержаны при выходе из метро. Им вменяют покушение на убийство, у пострадавшего зафиксированы переломы лицевой кости и травма глаза.
В Дагестане, откуда родом фигуранты уголовного дела, осудили поступок хулиганов. А в Кремле их назвали подонками, которые не имеют национальности.