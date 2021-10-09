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Жестоко избитому в московском метро Роману Ковалеву дадут еще одну награду

4:00:3110/9/2021Фото: @_kova1ev
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Власти Воронежской области решили наградить земляка, вступившегося за девушку. Медаль обещал глава СКР, а мэр Москвы - 2 млн рублей.

Роман Ковалев работает барменом

В правительстве Воронежской области приняли решение наградить Романа Ковалева, который проживает в регионе. Награду он получит за мужество, проявленное при сопротивлении хулиганам, напавшим на него в московском метро. Кроме награды, пострадавшему положен памятный сувенир от главы региона.

- Мы искренне гордимся своим земляком, которые проявил настоящие мужские качества: решительность, смелость, готовность помочь в беде, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте областного правительства.

Также в Воронежской области готовы помочь пострадавшему при его реабилитации, которая продлится достаточно долго. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выделить 2 миллиона рублей из средств метрополитена, сообщал "Курьер.Среда". Сам Роман отметил, что будет долго лечиться и не сможет какое-то время работать. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил наградить Ковалева медалью за смелость - он вступился за девушку.

4 октября в Москве произошло нападение трех дагестанцев на Романа Ковалева после того, как он вступился за женщин в московском метро. Избиение пострадавшего было с особой жестокостью — на его голове медики насчитали не менее ста ушибов от ударов ногой.

Все нападавшие были задержаны при выходе из метро. Им вменяют покушение на убийство, у пострадавшего зафиксированы переломы лицевой кости и травма глаза.

В Дагестане, откуда родом фигуранты уголовного дела, осудили поступок хулиганов. А в Кремле их назвали подонками, которые не имеют национальности.

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