Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

День женского счастья отмечают 18 октября: как поздравить девочку, девушку и женщину, чтобы подарить миг счастья?

12:00:0210/10/2021Фото: Pixabay
0

Счастье должно сопровождать женщину на протяжении всей её жизни, однако есть отдельный праздник, посвящённый этому.

Сделать любимую счастливой — настоящая гордость для любого мужчины
Сделать любимую счастливой — настоящая гордость для любого мужчины

Счастье женщины настолько важно в наши дни, что в честь него сделали целых три праздника в год. Помимо традиционного 8 марта, дни Женского счастья отмечаются 21 февраля, 11 июня, а также 18 октября, который носит Всемирный характер. Несмотря на то, что он не общегосударственный и неофициальный, он не менее важен, чем Международный женский день.

Безусловно, чем чаще вы будете радовать свою девочку, девушку, женщину, тем больше будет ее счастье. Тем не менее, делать приятное для второй половинки по какому-либо поводу ни в коем случае не будет лишним. В первую очередь, для того, чтобы сделать её счастливой, вы должны знать ее как свои пять пальцев. Знать ее любимое блюдо, какого цвета больше в гардеробе и какие цветы ей нравятся больше всего важно при подготовке сюрприза или подарка.

Принято считать, что главное — это внимание. Так и есть, если вы уделите время на обычное поздравление с праздником, о котором она, скорее всего, даже не знала, уже будет, как минимум, приятно. Подготовьте красивое поздравление и скажите всё то, что вы не говорите обычно. Если есть возможность, то купите какой-нибудь подарок: букет цветов, коробку конфет или какой-нибудь аксессуар. Подарок должен носить скорее символический характер, но и брать какую-нибудь безделушку в качестве презента не стоит.

Если еще недостаточно знаете свою вторую половинку и не знаете, что подарить, вы можете узнать о ее предпочтениях через общих знакомых или родственников. Если же сомневаетесь сильно, то можете просто упомянуть об этом празднике и сказать пару приятных слов при личной встрече, которая точно не вызовет у нее негативных эмоций.

Напомним, что 14 октября состоится празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего. О том, как появился этот праздник, и какие существуют традиции читайте в нашем материале.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
подаркипоздравлениявсе праздники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы знаете, что нужно сделать для счастья вашей второй половинки?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

День женского счастья отмечают 18 октября: как поздравить девочку, девушку и женщину, чтобы подарить миг счастья?
12:00:02 10/10/2021
День женского счастья отмечают 18 октября: как поздравить девочку, девушку и женщину, чтобы подарить миг счастья?
Подозреваемую в похищении 3-летнего ребенка 18-летнюю девушку задержали под Ярославлем
11:38:38 10/10/2021
Подозреваемую в похищении 3-летнего ребенка 18-летнюю девушку задержали под Ярославлем
С Днем девочек! Нежные открытки и слова поздравлений для всех принцесс 11 октября
11:23:01 10/10/2021
С Днем девочек! Нежные открытки и слова поздравлений для всех принцесс 11 октября
Сатана плюет на ягоды 11 октября за три дня до Покрова: как избежать ядовитой слюны простому человеку
11:00:30 10/10/2021
Сатана плюет на ягоды 11 октября за три дня до Покрова: как избежать ядовитой слюны простому человеку
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП на Mercedes в Сочи
10:47:24 10/10/2021
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП на Mercedes в Сочи
Как после коронавируса восстановить память и способность мыслить, посоветовали в Роспотребнадзоре
10:36:03 10/10/2021
Как после коронавируса восстановить память и способность мыслить, посоветовали в Роспотребнадзоре
В России пятый день подряд число умерших от коронавируса близко к 1000 на 10 октября
10:12:31 10/10/2021
В России пятый день подряд число умерших от коронавируса близко к 1000 на 10 октября
Депутат Госдумы винит в массовых смертях от суррогатного алкоголя «агрессивных барыг» и местных чиновников с правоохранителями
9:53:34 10/10/2021
Депутат Госдумы винит в массовых смертях от суррогатного алкоголя «агрессивных барыг» и местных чиновников с правоохранителями
Список 16-ти погибших при крушении L-410 в Татарстане уточнил Минздрав: Одному из разбившихся сертификат на прыжок подарили на 30-летние
9:37:28 10/10/2021
Список 16-ти погибших при крушении L-410 в Татарстане уточнил Минздрав: Одному из разбившихся сертификат на прыжок подарили на 30-летние
Бердск39-летний мужчина и еще 11 пациентов скончались от коронавируса за сутки на 10 октября в Новосибирской области
9:06:09 10/10/2021
39-летний мужчина и еще 11 пациентов скончались от коронавируса за сутки на 10 октября в Новосибирской области