День женского счастья отмечают 18 октября: как поздравить девочку, девушку и женщину, чтобы подарить миг счастья?

Счастье женщины настолько важно в наши дни, что в честь него сделали целых три праздника в год. Помимо традиционного 8 марта, дни Женского счастья отмечаются 21 февраля, 11 июня, а также 18 октября, который носит Всемирный характер. Несмотря на то, что он не общегосударственный и неофициальный, он не менее важен, чем Международный женский день.
Безусловно, чем чаще вы будете радовать свою девочку, девушку, женщину, тем больше будет ее счастье. Тем не менее, делать приятное для второй половинки по какому-либо поводу ни в коем случае не будет лишним. В первую очередь, для того, чтобы сделать её счастливой, вы должны знать ее как свои пять пальцев. Знать ее любимое блюдо, какого цвета больше в гардеробе и какие цветы ей нравятся больше всего важно при подготовке сюрприза или подарка.
Принято считать, что главное — это внимание. Так и есть, если вы уделите время на обычное поздравление с праздником, о котором она, скорее всего, даже не знала, уже будет, как минимум, приятно. Подготовьте красивое поздравление и скажите всё то, что вы не говорите обычно. Если есть возможность, то купите какой-нибудь подарок: букет цветов, коробку конфет или какой-нибудь аксессуар. Подарок должен носить скорее символический характер, но и брать какую-нибудь безделушку в качестве презента не стоит.
Если еще недостаточно знаете свою вторую половинку и не знаете, что подарить, вы можете узнать о ее предпочтениях через общих знакомых или родственников. Если же сомневаетесь сильно, то можете просто упомянуть об этом празднике и сказать пару приятных слов при личной встрече, которая точно не вызовет у нее негативных эмоций.
Напомним, что 14 октября состоится празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего. О том, как появился этот праздник, и какие существуют традиции читайте в нашем материале.