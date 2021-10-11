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Что такое «именинный» заяц и почему его необходимо поймать именно 12 октября?

2:00:4610/11/2021Фото: Pixabay
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12 октября отмечается Феофанов день, который имеет свои народные традиции и приметы.

«Именинный» заяц связан не только с охотниками
«Именинный» заяц связан не только с охотниками

Народный праздник, который еще наши предки называли днем охоты, отмечается ежегодно 12 октября. История Феофанова дня насчитывает несколько сотен лет. Считалось, что в этот день все охотники обязаны были пойти в лес в обязательном порядке и принести домой какую-либо добычу.

Предки полагали, что, если мужчина возвращается в этот день домой с пустыми руками, то на протяжении целого года его будет преследовать несчастье на охоте. Поймать «именинного» ушастого зверя было знаком удачи. Причём, во внимание брались и габариты животного: чем жирнее животное, тем больше ему будет везти на протяжении следующего года. Вечером все удачливые охотники собирались вместе на застолье и отмечали начало следующего сезона.

Помимо этого, именно в Феофанов день определяли погоду на следующие времена года. Существует ряд примет, которые, как многие считают, работают и сейчас. Если 12 октября небо полностью усыпано звездами, то будет следующий год будет урожайным. Сельскохозяйственная деятельность будет удачной, если в этот день ярко светит солнце. Если в эту дату выпадает снег или гремит гром, то зима будет очень снежной. Холодной она будет, если погода 12 октября будет ветреной. Если на охоте вы увидели много грибов, то зима наступит не скоро. Если же к вечеру опустился туман, то пора попрощаться с осенью.

Считается, что в этот праздник нужно быть особенно аккуратным с финансами. Нельзя попросту тратить слишком много накоплений, и если нужно потратиться, то лучше обдумать это еще раз и руководствоваться логикой и предусмотрительностью. Но и жадничать в Феофанов день нельзя: по возможности помочь нуждающимся и не отказывать в долгу.

Напомним, что 18 октября отмечается День женского счастья. О том, как появился этот праздник, и как сделать приятное своей второй половинке в этот день, читайте подробнее в нашем материале.

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народные приметынародные праздникиФеофанов день
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