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В Бердске начмед Рэм Волков ответил, когда в ЦГБ появятся онкологи

3:53:5010/11/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Известный бердский онколог Олег Шпомер уволился по личным обстоятельствам. Сейчас на весь город работает Артем Лаптев. Будет ли новая команда или ждать ее не стоит?

Новые врачи-онкологи скоро появятся в Бердске

Начмед Рэм Волков рассказал «Курьер.Среда» о кадровом дефиците онкологов в ЦГБ Бердска.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что известный бердский онколог Олег Шпомер увольняется по личным обстоятельствам. В пресс-службе поликлиники подчеркнули, что его уход никак не связан с отношением к нему в коллективе. Наоборот, врача очень ценят коллеги. Сейчас в ЦГБ Бердска работает один онколог Артем Лаптев.

Как заверил Рэм Валерьевич во время интервью, кадровый дефицит есть везде. Для того, чтобы разрешить данную проблему в Бердске открывается центр амбулаторной онкологической помощи.

- Сам по себе онколог при современном развитии медицины мало, что может сделать без диагностической и лабораторной базы поэтому от того, что мы сделаем четыре или пять онкологов в больнице, ситуация не изменится. Им нужны технические составляющие поэтому в приоритете сейчас строительство ЦАОП. Надеемся, что в течение нескольких месяцев закончится ремонт и туда зайдет новая команда, которая сможет работать на оборудовании и полностью решить вопросы по онкологической помощи,- сказал Рэм Волков 5 октября.

Отметим, что центр амбулаторной онкологической помощи планируют открыть до конца 2021 года на базе поликлинике №2 Бердска. Данное учреждение значительно улучшит качество оказания онкологической помощи жителям Бердска и обеспечит выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях.

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