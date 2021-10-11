Путин объяснил свой кашель и рассказал о ежедневных тестах на все инфекции

Президент России Владимир Путин 11 октября в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко озаботилось состоянием здоровья главы государства. Она обратила внимание на его кашель, сообщает сайт Кремля.
"Вы что-то на совещании покашливали. Мы все заволновались. У нас на неделе международный женский форум, мы вас очень ждём. Беспокоимся за ваше здоровье", - высказалась Матвиенко.
Путин объяснил, в чем дело и пожелал всем хорошего здоровья.
"Валентина Ивановна, не беспокойтесь, всё нормально. Не только на COVID-19, но и на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме, всё хорошо. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивнее. Ничего страшного не происходит. И всем коллегам желаю хорошего здоровья. Знаю, что все вакцинированы. Не забывайте, пожалуйста, своевременно делать ревакцинацию, чтобы чувствовать себя уверенно и ритмично, с должной отдачей работать – так, как мы и делаем это на протяжении достаточно долгого времени. Особенно в сегодняшней ситуации это крайне важно. Разумеется, и на форуме, о котором вы сказали, тоже постараюсь быть", - ответил российский лидер.
Напомним, в сентябре Путин две недель был на карантине, после того, как в его ближайшем окружении обнаружили заразившихся коронавирусом. Сам президент объяснял, что это связано с поздней ревакцинацией. Заболел в том числе адъютант президента, с которым происходило ежедневное непосредственное общение.