Врачей ЦГБ Бердска посчитает Минздрав Новосибирской области за 30 дней и расскажет, кого остро не хватает

В Бердске не прекращаются жалобы горожан на острую нехватку врачей в горбольнице. Например, горожане в ужасе от того, что на 100 000 город некоторое время не работал онколог. Сегодня он лишь один на весь город, при этом случаи заболевания онкологией в Бердске растут. Как отмечало рассказал в интервью «Курьер.Среда» начмед ЦГБ Рэм Волков, вопрос с онкологами будет полностью закрыт с открытием онкологического центра на базе горбольницы.
По просьбе читателей «Курьер.Среда» направил запрос в адрес министра здравоохранения Новосибирской области с просьбой рассказать, испытывает ли горбольница кадровый голод. В частности, сколько должно быть врачей онкологов, терапевтов, урологов и прочих в ЦГБ, а сколько есть по факту.
- В связи с большим объемом запрашиваемой информации и необходимостью получения дополнительных материалов сообщаем, что ответ на запрос не может быть предоставлен в семидневный срок и будет предоставлен с отсрочкой в соответствии Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124-1. Дата предоставления информации - 06 ноября 2021 года, - сообщила пресс-служба Минздрава Новосибирской области.