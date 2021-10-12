Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
12.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Врачей ЦГБ Бердска посчитает Минздрав Новосибирской области за 30 дней и расскажет, кого остро не хватает

6:53:1110/12/2021
0

По просьбе читателей «Курьер.Среда» направил запрос в адрес министра здравоохранения Новосибирской области с просьбой рассказать, испытывает ли горбольница кадровый голод. В частности, сколько должно быть врачей онкологов, терапевтов, урологов и прочих в ЦГБ, а сколько есть по факту.

Жители Бердска нуждаются в врачах
Жители Бердска нуждаются в врачах. Фото: Минздрав Новосибирской области

В Бердске не прекращаются жалобы горожан на острую нехватку врачей в горбольнице. Например, горожане в ужасе от того, что на 100 000 город некоторое время не работал онколог. Сегодня он лишь один на весь город, при этом случаи заболевания онкологией в Бердске растут. Как отмечало рассказал в интервью «Курьер.Среда» начмед ЦГБ Рэм Волков, вопрос с онкологами будет полностью закрыт с открытием онкологического центра на базе горбольницы.

По просьбе читателей «Курьер.Среда» направил запрос в адрес министра здравоохранения Новосибирской области с просьбой рассказать, испытывает ли горбольница кадровый голод. В частности, сколько должно быть врачей онкологов, терапевтов, урологов и прочих в ЦГБ, а сколько есть по факту.

- В связи с большим объемом запрашиваемой информации и необходимостью получения дополнительных материалов сообщаем, что ответ на запрос не может быть предоставлен в семидневный срок и будет предоставлен с отсрочкой в соответствии Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124-1. Дата предоставления информации - 06 ноября 2021 года, - сообщила пресс-служба Минздрава Новосибирской области.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
врачминздравзапрос
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Каких врачей не хватает в Бердске?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ Бердске машины давят пешеходов на тротуаре из-за глобального ремонта дороги на ул. Черемушной. Горожане в шоке: выезд из дворов перекрыли
6:49:54 10/12/2021
В Бердске машины давят пешеходов на тротуаре из-за глобального ремонта дороги на ул. Черемушной. Горожане в шоке: выезд из дворов перекрыли
БердскВ Бердске новые депутаты заменят спикера Владимира Голубева на первой сессии после выборов 14 октября 2021
6:42:03 10/12/2021
В Бердске новые депутаты заменят спикера Владимира Голубева на первой сессии после выборов 14 октября 2021
БердскЖители Бердска могут задать вопросы губернатору Новосибирской области
6:27:58 10/12/2021
Жители Бердска могут задать вопросы губернатору Новосибирской области
БердскВ Бердске 4 детских сада полностью закрыты из-за высокой заболеваемости
6:12:22 10/12/2021
В Бердске 4 детских сада полностью закрыты из-за высокой заболеваемости
Власти Китая отказывают ВОЗ в доступе к пещерам летучих мышей, чтобы определить происхождение коронавируса
6:06:19 10/12/2021
Власти Китая отказывают ВОЗ в доступе к пещерам летучих мышей, чтобы определить происхождение коронавируса
Технология 5G выходит за пределы смартфонов и переходит на бытовую технику и автомобили
5:44:33 10/12/2021
Технология 5G выходит за пределы смартфонов и переходит на бытовую технику и автомобили
В Техасе женщина родила девочек-близнецов после положительного теста на коронавирус
5:34:09 10/12/2021
В Техасе женщина родила девочек-близнецов после положительного теста на коронавирус
БердскВ Бердске сотрудники приюта «Надежда» объявили облаву на злобных собак, пугающих 60-летних мужчин и малышей в поселке Боровом
5:27:29 10/12/2021
В Бердске сотрудники приюта «Надежда» объявили облаву на злобных собак, пугающих 60-летних мужчин и малышей в поселке Боровом
Ученые выявили новый фактор риска прорывной инфекции при коронавирусе у полностью вакцинированных
5:15:41 10/12/2021
Ученые выявили новый фактор риска прорывной инфекции при коронавирусе у полностью вакцинированных
Особенности 19 ноября 2021 года: может ли быть конец света по прогнозам предсказателей, когда происходит одновременно Полнолуние и Лунное затмение
5:00:03 10/12/2021
Особенности 19 ноября 2021 года: может ли быть конец света по прогнозам предсказателей, когда происходит одновременно Полнолуние и Лунное затмение