По делу о хищениях экс-замминистра просвещения Раковой задержали ректора «Шанинки»

В деле о хищениях в ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" продолжает увеличиваться количество подозреваемых. Стало известно об аресте Сергея Зуева, ректора МВШСЭН. Об этом сообщило ТАСС, которое ссылается на источник в правоохранительных органах.
- Сергей Зуев задержан по подозрению в мошенничестве в порядке ст. 91 УПК РФ до избрания меры пресечения, - сказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что с Зуевым проводятся следственные действия по делу Раковой. В «Шанинке» заявили, что работа высшей школы продолжается в штатном режиме.
В «Курьер.Среда» сообщали, что было возбуждено уголовное дело о хищениях в ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". На тот момент речь шла о 50 миллионах рублей, которые, по версии следователей, похитила Марина Ракова. По данному делу арестованы на два месяца бывшие сотрудники фонда Евгений Зак и Максим Инкин, а также исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова. Все они, считают следователи, принимали участие в совершении хищений.
Позже Марина Ракова, которую объявляли в розыск, сама пришла в ГУ МВД для дачи показаний. Ее супруг также обвиняется в незаконном получении зарплаты, которую ему начисляли во время работы в фонде, где он не появлялся.