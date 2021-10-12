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По делу о хищениях экс-замминистра просвещения Раковой задержали ректора «Шанинки»

12:52:4410/12/2021
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Сергей Зуев подозревается в совершении мошеннических действий. Фигурантов становится все больше.

Задержан ректор "Шанинки" Сергей Зуев. Фото: Pixabay

В деле о хищениях в ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" продолжает увеличиваться количество подозреваемых. Стало известно об аресте Сергея Зуева, ректора МВШСЭН. Об этом сообщило ТАСС, которое ссылается на источник в правоохранительных органах.

- Сергей Зуев задержан по подозрению в мошенничестве в порядке ст. 91 УПК РФ до избрания меры пресечения, - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что с Зуевым проводятся следственные действия по делу Раковой. В «Шанинке» заявили, что работа высшей школы продолжается в штатном режиме.

В «Курьер.Среда» сообщали, что было возбуждено уголовное дело о хищениях в ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". На тот момент речь шла о 50 миллионах рублей, которые, по версии следователей, похитила Марина Ракова. По данному делу арестованы на два месяца бывшие сотрудники фонда Евгений Зак и Максим Инкин, а также исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова. Все они, считают следователи, принимали участие в совершении хищений.

Позже Марина Ракова, которую объявляли в розыск, сама пришла в ГУ МВД для дачи показаний. Ее супруг также обвиняется в незаконном получении зарплаты, которую ему начисляли во время работы в фонде, где он не появлялся.

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