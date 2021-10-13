Можно ли 14 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в Великий недвунадесятый праздник Покров Пресвятой Богородицы?

14 октября Русской православной церковью отмечается важный недвунадесятый праздник в честь Божией Матери — Святой Покров Богородицы.
История праздника
В 910 году в святом Константинополе произошло вторжение сарацин. Недруг оттеснил жителей города в храм, где все беспрестанно начали молиться Деве Марии. Богородица явилась в храм, помолилась и сняла свой покров (плащ), чтобы накрыть им всех присутствующих. По преданию, враг не смог нанести вреда гражданам Константинополя, а после и вовсе отступил.
В 1164 году Андрей Боголюбский утвердил празднование Покрова на Руси.
Традиции в праздник иконы Богородицы
В этот день принято молиться Деве Марии. Молиться можно о помощи от болезней, бедствий и несчастий. Также молодые девушки часто молились Божией Матери, чтобы поскорее выйти замуж. При этом отказ девушки от замужества в этом день мог стать причиной отсутствия любви на целые три года.
14 октября наши предки проводили пышные застолья дома.
Запреты в Покров
Несмотря на веселое празднование, выпивать в этот день запрещено. В этот день нельзя брать в долг денег, так как в дальнейшем человека может преследовать бедность. Необходимо избегать физического труда и бытовой работы, но это не касается готовки. Заниматься приготовлением пищи можно. При этом стоит помнить, что объедаться на Покров также не рекомендуется.
Также на Покров нельзя ругаться. В том числе вступать в конфликты нельзя и в ближайшие дни до праздника. Посещать кладбище в этот день можно.
Приметы
Считается, что снег, выпавший на Покров, является признаком хорошей зимы. Если журавли уже покинули свои гнезда, зима будет суровой. Если же они полетят на Покров, ожидаются кратковременные морозы. Но зима будет теплой.
Напомним, что сегодня, 13 октября, отмечается церковный праздник — День Григория Соломенного. Одной из традиций этой даты является смена набивки постельного белья и ее сожжение. Подробнее об этом читайте в нашем материале.