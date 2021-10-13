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Когда сажать озимые лук и чеснок в Москве и Подмосковье в октябре и ноябре 2021 по лунному календарю

2:00:4610/13/2021Фото: Pixabay
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Обычно посадкой озимых лука и чеснока занимаются в период с сентября по декабрь. Но далеко не все дни подходят для этого. На помощь приходит лунный календарь.

По лунному календарю, сейчас самое время, чтобы заняться посадкой озимых лука и чеснока
По лунному календарю, сейчас самое время, чтобы заняться посадкой озимых лука и чеснока

Эксперты советуют заняться посадкой озимых чеснока и лука в период с сентября по декабрь. Это время считается наиболее удачным. При этом стоит учитывать, что все зависит от региона и климатических условий. Если речь идет о декабре в Сибири, но ни о каких посадках речи идти не должно. В Москве и Подмосковье данное время в целом достаточно хорошо подходит для посадки этих овощей.

Чеснок может пережить 22-градусный мороз, что позволяет садить его даже в более суровых регионах страны. С агротехнической точки зрения, все просто. Но также стоит учитывать и лунный календарь. Согласно ему, существуют как благоприятные дни, так и неудачные для такой деятельности.

Благоприятные дни для посадки лука и чеснока, согласно лунному календарю

Заняться посадкой лука и чеснока в октябре стоит в следующие даты: 21, 22, 23, 26, 27 и 28 числа. В ноябре же этим стоит заниматься исключительно 2, 3, 4, 22, 23, 24, 29 и 30 числа.

Посадкой чеснока в этом месяце лучше всего заниматься

Отметим, что лунный календарь может помочь людям в совершенно разных вопросах. Он спасает огородников и садовников, помогает прекрасному полу с выбором даты для посещения процедур красоты, предлагает благоприятнейший день для уборки дома и многое другое. Но самое главное: благодаря лунному календарю можно выбрать наилучший день для проведения ритуалов, заговоров и обрядов.

Напомним, что совсем скоро наступит октябрьское полнолуние. Уже 20 октября люди смогут взглянуть на полную луну. А все желающие проведут сильнейшие ритуалы. Подробности о грядущем полнолунии в нашем материале.

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осеньчеснокозимый луклунный календарь 2021
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