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Новую версию крушения L-410 с парашютистами в Татарстане выдвинули после расшифровки черных ящиков

2:00:4710/13/2021
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Версия о том, что произошла ошибка пилотирования, и, как следствие, столкновение крыла с грузовым автомобилем на посадочной площадке, оказалась несостоятельной. Появилось видео падения самолета.

Расшифровка бортового самописца указала на причину трагедии в Татарстане. Фото: Wikimedia Commons

Стали известны первые результаты расшифровки самописцев, которые были изъяты с места крушения самолета L-410 в Татарстане. Об этом рассказал информированный источник для
«Интерфакса».

- Первичная расшифровка самописцев позволяет сделать вывод о неисправности левого двигателя. Из-за нестабильной работы силовой установки самолету не хватило тяги при совершении аварийной посадки, — рассказал собеседник агентства.

При этом версия о том, что произошла ошибка пилотирования, и, как следствие, столкновение крыла с грузовым автомобилем на посадочной площадке, оказалась несостоятельной.

- При заходе на посадку из-за нехватки тяги произошло сваливание самолета на левый борт. Самолет развернуло на 180 градусов, затем он столкнулся с землей, — говорит источник.

Ранее в СМИ появилась видеозапись с камеры наблюдения. На ней хорошо видно, что самолет заваливается вправо, а потом, перевернувшись, падает.

Как сообщал "Курьер.Среда", 10 октября в 9 часов утра в Татарстане разбился самолет L-410, принадлежавший местному аэроклубу. На борту находились 20 парашютистов и 2 пилота. После трагедии удалось извлечь из обломков самолета 6 выживших. 16 человек, в том числе и экипаж, погибли на месте. Возбуждено уголовное дело.

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самолетпогибшиепричины трагедии
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