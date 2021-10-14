Как избежать встречи с бесами 15 октября: почему мужчинам нужно обязательно помолиться святому Киприану, а женщинам – святой Иустине

15 октября, завтра, Русская православная церковь отметит важную дату — День памяти мучеников Феоктиста, Иустины и Киприана. Все трое были преданными христианами, которые в итоге оказались жертвами гонений со стороны римского императора язычника.
История церковной даты
В начале IV веке Киприан вел темный образ жизни и владел бесовской силой. С помощью зла он помогал людям и однажды, по мольбе парня, попытался соблазнить непреступную и набожную Иустину с помощью бесов. У него ничего не вышло. Она защищала свою честь молитвой. В итоге Киприан ни раз пытался отомстить девушке мором, бедствиями и бесами, но у него ничего не вышло. Иустина спасла весь город с помощью молитвы. В итоге местные жители полюбили Христа, а Киприан сжег все свои темные книги и пошел креститься. После крещения он начал службу в храме. В итоге он достиг позиции епископа.
Чуть позже, в 304 году, начались жесткие гонения на христиан. Иустину и Киприана долго мучили, пытались сварить в котле, но это не давало результатов. В итоге их казнили путем усечения. После этого один из воинов осознал, что были убиты невинные. Он признался, что являются христианином, за что его также убили. Это был Феоктист.
Что нужно просить у святых?
Молитва святым мученикам целебна. В случае с Киприаном и Иустиной все намного разносторонней. Молитва им способна не только помочь в трудной ситуации, но и уберечь от темных сил. Киприан знает, как с ними бороться не понаслышке. А Иустина уже побеждала бесов молитвой.
Напомним, что в ноябре этого года может произойти конец света. Подробности в материале.