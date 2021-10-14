Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
14.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как избежать встречи с бесами 15 октября: почему мужчинам нужно обязательно помолиться святому Киприану, а женщинам – святой Иустине

12:00:3010/14/2021Фото: Pixabay
0

Нечистая сила всегда наготове, чтобы сломить дух христианина. В тяжелые моменты каждый верующий должен помолиться святому.

Чтобы защититься от темной силы, нужно правильно помолиться святым
Чтобы защититься от темной силы, нужно правильно помолиться святым

15 октября, завтра, Русская православная церковь отметит важную дату — День памяти мучеников Феоктиста, Иустины и Киприана. Все трое были преданными христианами, которые в итоге оказались жертвами гонений со стороны римского императора язычника.

История церковной даты

В начале IV веке Киприан вел темный образ жизни и владел бесовской силой. С помощью зла он помогал людям и однажды, по мольбе парня, попытался соблазнить непреступную и набожную Иустину с помощью бесов. У него ничего не вышло. Она защищала свою честь молитвой. В итоге Киприан ни раз пытался отомстить девушке мором, бедствиями и бесами, но у него ничего не вышло. Иустина спасла весь город с помощью молитвы. В итоге местные жители полюбили Христа, а Киприан сжег все свои темные книги и пошел креститься. После крещения он начал службу в храме. В итоге он достиг позиции епископа.

Чуть позже, в 304 году, начались жесткие гонения на христиан. Иустину и Киприана долго мучили, пытались сварить в котле, но это не давало результатов. В итоге их казнили путем усечения. После этого один из воинов осознал, что были убиты невинные. Он признался, что являются христианином, за что его также убили. Это был Феоктист.

Что нужно просить у святых?

Молитва святым мученикам целебна. В случае с Киприаном и Иустиной все намного разносторонней. Молитва им способна не только помочь в трудной ситуации, но и уберечь от темных сил. Киприан знает, как с ними бороться не понаслышке. А Иустина уже побеждала бесов молитвой.

Напомним, что в ноябре этого года может произойти конец света. Подробности в материале.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
бесынечистая силаКиприана и Феоктиста
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы помолитесь святым?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как избежать встречи с бесами 15 октября: почему мужчинам нужно обязательно помолиться святому Киприану, а женщинам – святой Иустине
12:00:30 10/14/2021
Как избежать встречи с бесами 15 октября: почему мужчинам нужно обязательно помолиться святому Киприану, а женщинам – святой Иустине
Новое заявление о выплате на детей от 3 до 7 лет сделал Мишустин: Дали еще 28 млрд рублей
11:51:54 10/14/2021
Новое заявление о выплате на детей от 3 до 7 лет сделал Мишустин: Дали еще 28 млрд рублей
Погибшая в ДТП с машиной с Ксенией Собчак в Сочи Екатерина Тарасова встречалась ранее с телеведущей
11:29:23 10/14/2021
Погибшая в ДТП с машиной с Ксенией Собчак в Сочи Екатерина Тарасова встречалась ранее с телеведущей
Рекордные 208 новых случаев коронавируса выявили за сутки на 14 октября в Новосибирской области
11:18:19 10/14/2021
Рекордные 208 новых случаев коронавируса выявили за сутки на 14 октября в Новосибирской области
Пермского стрелка арестовали прямо в больнице: Бекмансурова привезли на инвалидной коляске
11:09:58 10/14/2021
Пермского стрелка арестовали прямо в больнице: Бекмансурова привезли на инвалидной коляске
Среди вакцинированных россиян разыграли денежные призы
11:05:54 10/14/2021
Среди вакцинированных россиян разыграли денежные призы
Молитва для мужчин святому Феоктисту и женщинам мученице Иустине 15 октября: в чем они вам помогут – тексты молитв
11:00:12 10/14/2021
Молитва для мужчин святому Феоктисту и женщинам мученице Иустине 15 октября: в чем они вам помогут – тексты молитв
В Самаре губернатор требует писать пенсионеров доносы на тех, кто отговорил их вакцинироваться
10:49:48 10/14/2021
В Самаре губернатор требует писать пенсионеров доносы на тех, кто отговорил их вакцинироваться
Бывшая жена Андрея Аршавина вместе с детьми переехала из его особняка на съемную квартиру
10:33:18 10/14/2021
Бывшая жена Андрея Аршавина вместе с детьми переехала из его особняка на съемную квартиру
БердскВ Бердске разыскивают обивщика мебели без опыта работы на зарплату до 80 000 рублей в месяц
10:24:54 10/14/2021
В Бердске разыскивают обивщика мебели без опыта работы на зарплату до 80 000 рублей в месяц