Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
14.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

О чем молятся святой благоверной княгине Анны Кашинской 15 октября: молитва, защищающая от бесов – текст

1:00:2110/14/2021
0

Анна Кашинская — яркий пример христианской стойкости. Она пережила почти всех своих родственников, но не сдалась и посвятила жизнь Богу.

Молитва святой княгине может спасти человека от влияния нечистых сил. Фото: Pravoslavie.ru
Молитва святой княгине может спасти человека от влияния нечистых сил. Фото: Pravoslavie.ru

15 октября Русской православной церковью отмечается важная дата — День памяти пресвятой княгини Анны Кашинской.

История церковной даты

Княгиня жила в XIV веке. За свою жизнь бедной Анне довелось пережить множество трудностей. Женщина вышла замуж за святого Михаила Тверского. Однажды он попал в плен к солдатам Орды, где был замучен. Поездку отца решили повторить сыновья Анны. Трое из них погибли. Анна, в свою очередь, уехала в монастырь, где стала монашкой.

Спустя десятки лет своей службы Богу Анна отошла в мир иной. Спустя 250 лет у ее гроба начали замечать чудеса. А в 1649 году ее канонизировали. Однако в 1677 канонизацию отменили, после чего вернули лишь в 1908 году.

Традиции и запреты

15 октября принято молиться святой Анне. В этот день лучше всего принять участие в службе храма. В своих делах нужно быть искренним. Всякую трудность нужно принимать с мужеством и стойкостью.

В этот день категорически запрещено ссориться. Из-за вражды народов погибли многие родственники княгини. Также в этот день желательно отказаться от физического труда и как можно больше свободного времени посвятить Господу Богу.

О чем молятся Анне Кашинской?

Святой Анне молятся с просьбой о защите от бедствий, нечистой силы, а также с целью покаяться.

Молитва

С помощью этой молитвы каждый молящийся сможет попросить у святой защиты и покаяния
С помощью этой молитвы каждый молящийся сможет попросить у святой защиты и покаяния

Напомним, что также завтра, 15 октября, отмечается День памяти Феоктисту, Иустине и Киприану — святым мученикам. Подробности об этом в нашем материале.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
церковный праздникглавная молитваАнна Кашинская
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы прежде слышали об этой церковной дате?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ Бердске рабочий СТО угнал Fiat своего начальника и сдал автомобиль на металлолом
1:19:53 10/14/2021
В Бердске рабочий СТО угнал Fiat своего начальника и сдал автомобиль на металлолом
О чем молятся святой благоверной княгине Анны Кашинской 15 октября: молитва, защищающая от бесов – текст
1:00:21 10/14/2021
О чем молятся святой благоверной княгине Анны Кашинской 15 октября: молитва, защищающая от бесов – текст
Кремль назвал черту, за которой введут локдаун в России из-за коронавируса
12:56:04 10/14/2021
Кремль назвал черту, за которой введут локдаун в России из-за коронавируса
В Рязанской области убили 15-летнего мальчика при подготовке к ритуальному обряду
12:36:20 10/14/2021
В Рязанской области убили 15-летнего мальчика при подготовке к ритуальному обряду
В Таиланд, Египет и еще 7 стран возобновятся авиапетелеты из России с 9 ноября
12:16:20 10/14/2021
В Таиланд, Египет и еще 7 стран возобновятся авиапетелеты из России с 9 ноября
Как избежать встречи с бесами 15 октября: почему мужчинам нужно обязательно помолиться святому Киприану, а женщинам – святой Иустине
12:00:30 10/14/2021
Как избежать встречи с бесами 15 октября: почему мужчинам нужно обязательно помолиться святому Киприану, а женщинам – святой Иустине
Новое заявление о выплате на детей от 3 до 7 лет сделал Мишустин: Дали еще 28 млрд рублей
11:51:54 10/14/2021
Новое заявление о выплате на детей от 3 до 7 лет сделал Мишустин: Дали еще 28 млрд рублей
Погибшая в ДТП с машиной с Ксенией Собчак в Сочи Екатерина Тарасова встречалась ранее с телеведущей
11:29:23 10/14/2021
Погибшая в ДТП с машиной с Ксенией Собчак в Сочи Екатерина Тарасова встречалась ранее с телеведущей
Рекордные 208 новых случаев коронавируса выявили за сутки на 14 октября в Новосибирской области
11:18:19 10/14/2021
Рекордные 208 новых случаев коронавируса выявили за сутки на 14 октября в Новосибирской области
Пермского стрелка арестовали прямо в больнице: Бекмансурова привезли на инвалидной коляске
11:09:58 10/14/2021
Пермского стрелка арестовали прямо в больнице: Бекмансурова привезли на инвалидной коляске