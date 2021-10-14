О чем молятся святой благоверной княгине Анны Кашинской 15 октября: молитва, защищающая от бесов – текст

15 октября Русской православной церковью отмечается важная дата — День памяти пресвятой княгини Анны Кашинской.
История церковной даты
Княгиня жила в XIV веке. За свою жизнь бедной Анне довелось пережить множество трудностей. Женщина вышла замуж за святого Михаила Тверского. Однажды он попал в плен к солдатам Орды, где был замучен. Поездку отца решили повторить сыновья Анны. Трое из них погибли. Анна, в свою очередь, уехала в монастырь, где стала монашкой.
Спустя десятки лет своей службы Богу Анна отошла в мир иной. Спустя 250 лет у ее гроба начали замечать чудеса. А в 1649 году ее канонизировали. Однако в 1677 канонизацию отменили, после чего вернули лишь в 1908 году.
Традиции и запреты
15 октября принято молиться святой Анне. В этот день лучше всего принять участие в службе храма. В своих делах нужно быть искренним. Всякую трудность нужно принимать с мужеством и стойкостью.
В этот день категорически запрещено ссориться. Из-за вражды народов погибли многие родственники княгини. Также в этот день желательно отказаться от физического труда и как можно больше свободного времени посвятить Господу Богу.
О чем молятся Анне Кашинской?
Святой Анне молятся с просьбой о защите от бедствий, нечистой силы, а также с целью покаяться.
Молитва
Напомним, что также завтра, 15 октября, отмечается День памяти Феоктисту, Иустине и Киприану — святым мученикам. Подробности об этом в нашем материале.