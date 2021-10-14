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Почему Полнолуние 20 октября называют «Кровавым Полнолунием Охотника»: точное время для ритуала «девятка» и сам мощный обряд

2:00:1910/14/2021
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Полнолуние считается самым благоприятным временем для проведения ритуалов, обрядов и заговоров. Ближайшая полная луна уже не за горами.

Полнолуние является самым лучшим временем для проведения мистических ритуалов. Фото:Pxfuel.com
Полнолуние является самым лучшим временем для проведения мистических ритуалов. Фото: Pxfuel.com

Ближайшее полнолуние состоится уже 20 октября. Этот период знаменует собой чрезвычайно мощную лунную энергетику. Такое время как нельзя лучше подходит для проведения мистических обрядов и ритуалов. Но следующее полнолуние не простое. Его называют «Кровавым Полнолунием Охотника».

Почему «‎Кровавое Полнолуние Охотника»?

Охотничья Луна является важным событием лунного календаря. Это время становится хорошим поводом для охоты. Кровавое же полнолуние из-за оттенка листьев и растений осенью.

Ритуал «девятка‎»

Этот ритуал является крайне популярным для материального обогащения. Более того, он прост. Для его проведения понадобится ручка и лист бумаги. Необходимо представить денежную сумму, которая вам нужна. После этого необходимо визуализировать ее образ. Идеальнее всего раскрыть все детали, чтобы желаемое приобрело четкое представление. После обдумывания нужно нарисовать на своем левом запястье цифру «‎9». Желательно сделать это с помощью зеленой или красной ручки. Затем необходимо произнести следующее:

— Ворожу, много денег в жизнь веду. Я с девяткой весь в ладу.

После этого нужно нарисовать цифру на бумаге, а ее необходимо сложить и спрятать до следующего полнолуния — 19 ноября.

Мощный обряд на любовь в период полной луны

Для его проведения понадобится бумага и ручка. Необходимо вслух, смотря на луну, произнести то, какой человек вам нужен. Затем все это нужно подробно расписать на листке. Написанное нужно положить на подоконник и оставить до утра. Считается, что все сбудется через месяц.

Напомним, что завтра, 15 октября, отмечается День памяти трех святых мучеников: Киприана, Иустины и Феоктиста. Молитва мученикам способна избавить людей от бедствий и нечистых сил. Подробности в материале.

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