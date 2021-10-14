Муж Собчак назвал подонками использующих историю с ДТП в Сочи для очернения его жены

Режиссер Константин Богомолов вступился за свою жену Ксению Собчак, на которую после ДТП вылилось море грязи — ее обвинили в черствости и неоказании помощи пострадавшим. Как заявил супруг телеведущей, все, кто хотят использовать историю с аварией, чтобы очернить имя Ксении - «последние подонки».
- Здесь несчастны все. И родные погибших. И водитель. И спасшиеся. Все стали жертвами. Но последние подонки здесь — использующие трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию, — написал Богомолов в Instagram.
Как отметил Богомолов, данное происшествие ужасное, и рассуждать на его фоне смысла нет — уже никому ничем помочь нельзя.
Как сообщал "Курьер.Среда", ДТП с участием автомобиля, в котором ехала Ксения Собчак, произошло 9 октября в Сочи. Машина ехала в аэропорт, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем лоб в лоб.
Во второй машине девушка погибла на месте, двоих госпитализировали с разными травмами. Ксения Собчак проходит по уголовному делу в качестве свидетеля, ее вызывали на допрос, который длился три часа.