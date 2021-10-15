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Самые худшие дни для квашения и засолки капусты с 15 по 31 октября 2021 года по лунному календарю: советы по выбору капусты для зимних заготовок

3:00:5110/15/2021
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Самая вкусная и хрустящая квашеная капуста, согласно лунному календарю, получается исключительно в благоприятные дни.

Чтобы приготовить самую лучшую квашеную капусту, нужно знать несколько важных вещей. Pxfuel.com
Чтобы приготовить самую лучшую квашеную капусту, нужно знать несколько важных вещей. Pxfuel.com

Квашеная капуста — национальная закуска во многих странах Европы. Она просто по приготовлению, вкусна и сытна. Именно поэтому Россия не стала исключением такой популярности. В нашей стране ее любят ни чуть не меньше. Несмотря на простоту приготовления, квашеная капуста требует определенных знаний. Согласно лунному календарю, существуют наиболее благоприятные дни для ее приготовления. В противном случае капуста получится невкусной.

Расписание благоприятных дней для приготовления капусты на зиму.

Наиболее благоприятными днями для приготовления квашеной капусты являются 19, 22, 28, 29 и 31 числа. Также хорошим датами являются 15, 21 и 24 октября.

Если вы не боитесь рисковать, нейтральными днями считаются 16, 23, 26, 27 и 30 октября.

17, 18, 20 и 25 числа категорически запрещено заниматься приготовления квашеной капусты. Она получится не вкусной. Результат разочарует.

Советы по выбору капусты.

Для приготовления квашеной капусты рекомендуется использовать белокочанную капусту. Желательно средних или поздних периодов созревания. Соответственно, квашением капусты лучше всего заниматься именно осенью.

Кочан должен быть плотным, листья упругими, кочерыжка маленькой. Идеальными сортами считаются Гарант, Графиня, Белорусская, Слава, Зимняя грибовская, Триумф, Московская поздняя, Белоснежка и Подарок.

Отметим, что в идеале заниматься приготовлением капусты нужно в период между 24 и 48 часами после сбора урожая. Поэтому лучше всего если капуста будет домашней.

Напомним, что в нашем материале вы сможете узнать, что делать, если вы разбили зеркало. Можно ли смотреть в осколок зеркала?

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советылунный календарьквашеная капуста
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