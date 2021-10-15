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19 ноября – Полнолуние Бобра в Тельце: в чем сила суток, когда Полная Луна рождает Лунное Затмение

4:00:5410/15/2021
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В следующем месяце ожидается важное астрологическое явление. Оно обладает огромной силой Луны.

Лунное затмение в период полной луны имеет свои особенные силы. Pixabay.com
Лунное затмение в период полной луны имеет свои особенные силы. Pixabay.com

Полнолуние — прекрасное и мистическое явление. Он проходит каждый месяц, но некоторые из них обладают особой энергетикой. Таким необычным периодом полной луны будет ноябрьское полнолуние Бобра в Тельце. Оно состоится 19 ноября.

В чем сила такого полнолуния?

Из-за того что Луна будет находиться в Тельце многие процессы замедлятся. Считается, что в это время лучше помедлить с важными вопросами. Зато это имеет и свои плюсы.

Затмение и полнолуние в один день — признак большого всплеска лунной энергии. Это также имеет ряд открывающихся возможностей. Но каких?

Как ей можно воспользоваться?

Как оказалось, сравнительно медленные процессы дают человеку шанс разобраться со старыми или бытовыми вещами. Дает время подумать, порассуждать и повспоминать то, что давно забыто. Да, планировать наперед в этот день не стоит. Этого лучше избегать.

Лунная энергия же дает каждому шанс провести наиболее эффективные ритуалы, обряды и заговоры. Как считают специалисты в этой области, очень многое в мистических действиях зависит от «‎настроения» Луны. Можно сказать, что 19 ноября у Луны будет активный день.

Ритуал на привлечение денег.

Для этого несложного ритуала пригодится стакан и монеты (желательно серебряные). В полночь нужно набрать воды в стакан до самых краев. После этого необходимо бросить в него монеты и поставить на подоконник. Стакан должен находится под лунным светом. Считается, что вода впитает силу Луны. В таком виде все необходимо оставить до следующего утра. В новый день воду необходимо выпить, а монеты положить в свой кошелек. Тратить их нельзя до следующего полнолуния.

Отметим, ближайшее полнолуние ожидается уже 20 октября. В него также можно будет провести всевозможные ритуалы на счастье, деньги, любовь, благополучие и защиту.

Напомним, что в нашем материале вы сможете узнать, чего нельзя делать на эти выходные — 16 и 17 октября, согласно лунному календарю.

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