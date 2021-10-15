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В Искитиме прокуратура судится с владельцами земли на острове Огуречном, который по дешевке продал «дачникам» арестованный экс-глава района Лагода

7:59:3110/15/2021,Анастасия Солодкова
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Но судья прекратил процессы по искам природоохранной прокуратуры до приговора по уголовному делу искитимского главы, расследование которого еще не завершено. Всего в ДНТ «ФМК» более 100 землевладельцев.

Люди покупали землю по 5000 рублей за сотку на острове Огуречном под Бердском. Фото: YouTube

В Искитимском районном суде 15 октября 2021 года после перерыва возобновился судебный процесс по делу о незаконной приватизации и застройки острова Огуречного на Берди под Бердском. По информации суда, рассмотрения исков природоохранной прокуратуры Новосибирской области к ДНТ «ФМК» и конкретным собственникам участков с марта несколько раз начинались заново.

Связано это с тем, что в гражданских делах появились третьи лица — администрация Искитимского района, продавшая остров под застройку коттеджами, Морозовский сельсовет, на территории которого находится Огуречный, а также областной Росреестр и Верхне-Обское бассейновое управление. Кроме того, в августе истец изменил основания иска и увеличил размер исковых требований. А в сентябре суд истребовал доказательства, которые были предоставлены сторонами на сегодняшних заседаниях.

Судья Александр Емельянов в пятницу провел заседания по двум искам прокуратуры к частным лицам. И по обоим принял решение производство по делу прекратить. Как сообщается на сайте райсуда, причиной стала «невозможность рассмотрения данного дела до разрешения другого дела». Как выяснил «Курьер.Среда», речь идет о расследовании уголовного дела в отношении экс-главы Искитимского района Олега Лагоды, которого обвиняют в превышении полномочий в связи с продажей острова дачному некоммерческому товариществу «ФМК».

Экс-чиновник под домашним арестом.

Напомним, что в декабре 2020 года суд арестовал главу Искитимского района Олега Лагоду. Следствие обвиняет его в незаконной продаже острова за мизерную сумму в 10 млн рублей — примерно 5000 рублей за сотку. Под домашним арестом бывший чиновник останется по меньшей мере до 22 октября. Таким образом Лагода проведет в изоляции почти 10 месяцев. Вероятно, уже в ближайшее время уголовное дело в отношении него направят в суд.

В августе 2014 года обвиняемый заключил договор купли-продажи земельного участка для размещения дачного некоммерческого товарищества. На тот момент земля находилась в рекреационной зоне, что исключало возможность предоставления его в собственность для использования, не связанного с целевым назначением. Кроме того, по версии следствия, остров продан по явно заниженной цене. На момент сделки его кадастровая стоимость составляла 54,5 млн рублей.

Остров вернуть государству.

При этом Искитимский суд уже выносил решение в отношении ДНТ по иску регионального природоохранного прокурора. В 2018 году судья Константин Табола признал продажу земли на Огуречном острое незаконной и постановил признать все договоры купли-продажи с частниками недействительными. А также обязал вернуть землю государству, прекратить право собственности членов ДНТ «ФМК» на земельные участки, снять их с государственного кадастрового учета и прекратить право собственности «дачников» на землю.

Администрация Искитимского района возражала против удовлетворения исковых требований природоохранного прокурора. Дескать, в 2014 году в кадастровых сведениях не были отражены границы береговой полосы. Границы зоны с особыми условиями использования (часть прибрежной защитной полосы Новосибирского водохранилища) были внесены в государственный кадастр недвижимости 29 декабря 2014 года, то есть после продажи острова.

Однако проверка установила, что договор купли продажи земли частникам был заключен в августе 2014 года, а свидетельство о госрегистрации участков выдано в феврале 2015-го. Требование истца о возвращении 10 млн рублей покупателям суд оставил без удовлетворения. Хотя островитяне вложили немалые деньги в строительство коттеджей, подведение газа и электричества.

Ответчики не согласились с вердиктом и опротестовали его в вышестоящих инстанциях. Стоит отметить, что ответчиками тогда выступали 114 человек, купивших участки на острове у Искитимского района для индивидуального строительства. Многие уже построили особняки, ДНТ своими силами возвело дамбу через Бердь до острова, которую суд тоже обязал снести.

В июле 2020 года Новосибирский областной суд согласился с вердиктом первой инстанции и обязал отменить приватизацию не только прибрежной полосы и речной акватории, но и всей островной территории площадью 175 ты. кв. метров, поскольку земля имеет рекреационное назначение.

Между тем природоохранная прокуратура начала судиться с каждым землевладельцем отдельно. Теперь же будут ждать окончания судебного процесса над Лагодой, который еще и не начинался, поскольку идет предварительное следствие. А власть Искитимского района продолжает настаивать на том, что действовала в рамках закона, сообщал «Курьер.Среда».

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