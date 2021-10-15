Сбежавшего из колонии педофила, надругавшегося над школьницей в Волгограде, задержали после изнасилования в Астрахани

В Астрахани жители находились в ужасе - в их городе промышлял педофил, сбежавший из колонии. В Астраханской области граждане получали рассылки от МВД с предупреждением, что в регионе находится опасный преступник. Теперь все могут быть спокойны - полиция выполнила с вое предназначение по охране граждан.
29-летний Дмитрий Милохин задержан, с ним работают следователи. Сведения о задержании подтвердили в СК по Астраханской области. Ранее осужденный совершил побег из колонии-поселения в Ульяновской области, это произошло еще 4 октября. Позже он появился в Волгограде, где изнасиловал 15-летнюю школьницу. О том, что насилие совершил именно Милохин, стало известно после экспертизы биоматериала, взятого на одежде пострадавшей девочки.
Сотрудники полиции начали поиски на территории Астраханской области, позже появилась информация, что в Кировском районе Астрахани произошло изнасилование женщины. Преступник, угрожая ножом, отнял у нее телефон и совершил сексуальное насилие.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает "Блокнот Астрахань".