Суд взыскал с России 4,3 млн рублей в пользу гематолога Мисюриной за незаконное уголовное преследование

Черемушкинский суд Москвы 13 октября взыскал почти 4,3 млн рублей в пользу врача-гематолога Елены Мисюриной. Она была обвиняемой по громкому уголовному делу по факту смерти пациента в ходе биопсии. Российская казна должна ей выплатить указанную сумму за вред, причиненный незаконным уголовным преследованием.
Этот же суд в январе 2018 года приговорил Мисюрину к двум годам колонии общего режима по статье "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента".
По версии следствия, в июле 2013 года врач при проведении трепанобиопсии (анализа костного мозга) нарушила "методику, тактику и технику" процедуры. Якобы в связи с этим произошло "сквозное повреждение кровеносных сосудов" пациента, который позже умер.
Обвинительный приговор вызвал бурю возмущения в медицинском сообществе, многие поддержали осужденную. За нее вступились "Лига защиты врачей", глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль ,департамент здравоохранения Москвы, мэр столицы Сергей Собянин, вице-премьер по соцполитике Ольга Голодец, глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов. Защита Мисюриной настаивала, что в ее действиях не было умысла, а вскрытие погибшего пациента провели неправильно.
В апреле 2018 года суд вернул в прокуратуру дело и указал судье на грубые нарушения. А в марте 2021 года Мосгорсуд отменил приговор Мисюриной и прекратил уголовное дело за отсутствием состава преступления.