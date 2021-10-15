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Суд взыскал с России 4,3 млн рублей в пользу гематолога Мисюриной за незаконное уголовное преследование

1:27:1310/15/2021
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В марте 2021 года Мосгорсуд отменил приговор Мисюриной - 2 года колонии общего режима - и прекратил уголовное дело за отсутствием состава преступления.

Суд взыскал в пользу гематолога Мисюриной более 4 млн рублей за незаконный приговор. Фото: Schukino.mos.ru

Черемушкинский суд Москвы 13 октября взыскал почти 4,3 млн рублей в пользу врача-гематолога Елены Мисюриной. Она была обвиняемой по громкому уголовному делу по факту смерти пациента в ходе биопсии. Российская казна должна ей выплатить указанную сумму за вред, причиненный незаконным уголовным преследованием.

Этот же суд в январе 2018 года приговорил Мисюрину к двум годам колонии общего режима по статье "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента".

По версии следствия, в июле 2013 года врач при проведении трепанобиопсии (анализа костного мозга) нарушила "методику, тактику и технику" процедуры. Якобы в связи с этим произошло "сквозное повреждение кровеносных сосудов" пациента, который позже умер.

Обвинительный приговор вызвал бурю возмущения в медицинском сообществе, многие поддержали осужденную. За нее вступились "Лига защиты врачей", глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль ,департамент здравоохранения Москвы, мэр столицы Сергей Собянин, вице-премьер по соцполитике Ольга Голодец, глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов. Защита Мисюриной настаивала, что в ее действиях не было умысла, а вскрытие погибшего пациента провели неправильно.

В апреле 2018 года суд вернул в прокуратуру дело и указал судье на грубые нарушения. А в марте 2021 года Мосгорсуд отменил приговор Мисюриной и прекратил уголовное дело за отсутствием состава преступления.

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приговоруголовное преследованиегематологЕлена Мисюрина
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Врачей легко обвинить в смерти пациента?

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