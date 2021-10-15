Певица Бьянка напугала поклонников внешним видом: Ее заподозрили в алкоголизме из-за опухшего лица

Татьяна Липницкая — певица, представляющая как Россию, так и Белоруссию, больше известна слушателям по имени Бьянка.
Ее внешний вид напугал поклонников, которые заподозрили певицу в злоупотреблении алкоголем. Ролик и комментарии от пользователей появились под видео с участием Бьянки на YouTube-канале Super.
Одета певица была в белую футболку, черные леггинсы и жилет. Волосы певицы распущены, крупные серьги дополнили образ с ярким макияжем. Ее поклонники разочарованы внешним видом любимой когда-то исполнительницы, они твердо уверены в том, что Бьянка нуждается в лечении.
Некоторым показалось, что даже во время интервью она не совсем трезвая.