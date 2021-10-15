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Певица Бьянка напугала поклонников внешним видом: Ее заподозрили в алкоголизме из-за опухшего лица

3:09:3310/15/2021
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Отекшее лицо и лишний вес исполнительницы из Белоруссии могут указывать на то, что она злоупотребляет спиртным.

Певица Бьянка. Фото: VK/Бьянка

Татьяна Липницкая — певица, представляющая как Россию, так и Белоруссию, больше известна слушателям по имени Бьянка.

Ее внешний вид напугал поклонников, которые заподозрили певицу в злоупотреблении алкоголем. Ролик и комментарии от пользователей появились под видео с участием Бьянки на YouTube-канале Super.

Одета певица была в белую футболку, черные леггинсы и жилет. Волосы певицы распущены, крупные серьги дополнили образ с ярким макияжем. Ее поклонники разочарованы внешним видом любимой когда-то исполнительницы, они твердо уверены в том, что Бьянка нуждается в лечении.

Некоторым показалось, что даже во время интервью она не совсем трезвая.

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