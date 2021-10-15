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После нагоняя Бастрыкина попал в больницу молодой следователь: В Ленобласти грозят массовым увольнением из СК

3:30:3810/15/2021
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Умершего от отравления угарным газом сына его мать считает убитым. И пожаловалась главе СКР на то, что следователь признал смерть несчастным случаем. А погибшего хорошее наследство.

Александр Бастрыкин устроил разнос следователю после жалобы старушки. Фото: СКР

Следователь Всеволожского следственного отдела СУ СКР по Ленинградской области Владислав Мегрелов попал в больницу после того, как глава СКР Александр Бастрыкин сделал ему выговор из-за дела о смерти мужчины. Мать погибшего считает, что убили, «как в кино», но следователи признали это несчастным случаем.

По данным 47news, Бастрыкину на 26-летнего следователя пожаловалась пенсионерка из Санкт-Петербурга, сын которой в 2020 году умер от отравления угарным газом в загородном доме. Пожилая женщина не поверила экспертизам, считая, что сына намеренно отравила невестка. Состава преступления кроме Мегрелова не усмотрели и полицейские.

Но бабушка рассказала, что видела в кино, как под дверь поставили баллон с газом и до смерти отравили человека.

Бастрыкин спросил Магрелова, откуда он родом. Тот ответил, что из Краснодарского края. Глава Следственного комитета посоветовал туда и ехать. А когда узнал, что следователь закончил экономический вуз, воскликнул: «Так ты еще и коммерсант?!».

По официальной версии, назначена проверка центрального аппарата Следственного комитета, по результатам которой будет рассмотрен вопрос об увольнении Мегрелова. Проверят и начальника Всеволожского отдела СКР Алексея Демченко.

А пока делят наследства умершего от угарного газа - отель из шести квартир примерной стоимостью в 100 млн рублей в Петербурге. По версии сестры погибшего, мать считает, что к смерти причастен новый муж невестки.

По информации издания, сотрудники Всеволожского отдела СКР намерены массовом порядке увольняться, если Мегрелова отстранят от службы.

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