После нагоняя Бастрыкина попал в больницу молодой следователь: В Ленобласти грозят массовым увольнением из СК

Следователь Всеволожского следственного отдела СУ СКР по Ленинградской области Владислав Мегрелов попал в больницу после того, как глава СКР Александр Бастрыкин сделал ему выговор из-за дела о смерти мужчины. Мать погибшего считает, что убили, «как в кино», но следователи признали это несчастным случаем.
По данным 47news, Бастрыкину на 26-летнего следователя пожаловалась пенсионерка из Санкт-Петербурга, сын которой в 2020 году умер от отравления угарным газом в загородном доме. Пожилая женщина не поверила экспертизам, считая, что сына намеренно отравила невестка. Состава преступления кроме Мегрелова не усмотрели и полицейские.
Но бабушка рассказала, что видела в кино, как под дверь поставили баллон с газом и до смерти отравили человека.
Бастрыкин спросил Магрелова, откуда он родом. Тот ответил, что из Краснодарского края. Глава Следственного комитета посоветовал туда и ехать. А когда узнал, что следователь закончил экономический вуз, воскликнул: «Так ты еще и коммерсант?!».
По официальной версии, назначена проверка центрального аппарата Следственного комитета, по результатам которой будет рассмотрен вопрос об увольнении Мегрелова. Проверят и начальника Всеволожского отдела СКР Алексея Демченко.
А пока делят наследства умершего от угарного газа - отель из шести квартир примерной стоимостью в 100 млн рублей в Петербурге. По версии сестры погибшего, мать считает, что к смерти причастен новый муж невестки.
По информации издания, сотрудники Всеволожского отдела СКР намерены массовом порядке увольняться, если Мегрелова отстранят от службы.