Таинственная смерть под Новосибирском: 11-летнего мальчика нашли мертвым возле школы

В Новосибирской области по факту гибели малолетнего возбуждено уголовное дело, сообщили вечером 15 октября в региональном управлении Следственного комитета.
Дело возбудил Татарский межрайонный отдел СКР по Новосибирской области после смерти 11-летнего мальчика - по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
-Сегодня в вечернее время вблизи здания школы в Татарске обнаружен малолетний с признаками отравления парами неустановленного газа. Врачами скорой медицинской помощи была констатирована смерть ребенка, - рассказали в СК.
Как уточнили в ведомстве, уже провели осмотр места происшествия, установлены и допрошены родственники и лица из круга общения ребенка, назначены необходимые судебные экспертизы.