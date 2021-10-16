Симптомы высокого уровня холестерина: едва различимый знак на вашем лице, который может появляться в виде кластеров

Высокий холестерин обычно остается незамеченным, пока не приводит к серьезным сердечным осложнениям. Однако иногда могут появляться видимые предупреждающие признаки высокого холестерина. Один из них может образовывать «скопления» на вашем лице.
Холестерин - это восковое вещество, обнаруженное в вашей крови, которое выполняет множество важных задач, например, создание клеток. Однако «высокий холестерин» означает, что у вас в крови слишком много холестерина ЛПНП. Холестерин ЛПНП повышает риск сердечного приступа, поэтому очень важно контролировать его, пишет express.co.uk.
К сожалению, люди часто оказываются на территории с высоким уровнем холестерина, потому что это состояние обычно не сопровождается видимыми предупреждающими знаками.
Из правил есть исключения. Ксантомы - жировые образования, накапливающиеся под поверхностью кожи, - могут указывать на высокий уровень холестерина.
«Xanthelasma palpebra - это распространенный тип ксантомы, который появляется на веках», - объясняет Медицинский университет Флориды (UF Health).
Согласно UF Health, это обычно происходит без какого-либо основного заболевания.
На что они похожи?
UF Health объясняет: «Ксантома выглядит как бугорок (папула) от желтого до оранжевого цвета с четко обозначенными границами. Их может быть несколько отдельных или они могут образовывать кластеры».
По данным Винчестерской больницы, размеры опухолей варьируются от очень маленьких до трех дюймов.
Ксантомы могут появиться на любом участке тела, отмечает здоровый организм.
«Чаще всего это локти, суставы, сухожилия, колени, руки, ступни и ягодицы».
Как лечить ксантомы.
«Ксантомы могут исчезнуть сами по себе. Уход зависит от того, что их вызывает», - объясняют в Винчестерской больнице.
Снижение уровня холестерина - отличное место для начала.
Соблюдение здоровой диеты и регулярные физические упражнения - два самых важных столпа контроля холестерина.
«Изменение того, что вы едите, может снизить уровень холестерина и улучшить армаду жиров, циркулирующих в вашем кровотоке», - поясняет Harvard Health.
Различные продукты по-разному снижают уровень холестерина. Harvard Health объясняет: «Некоторые доставляют растворимую клетчатку, которая связывает холестерин и его предшественники в пищеварительной системе и выводит их из организма, прежде чем они попадут в кровоток.
«Некоторые содержат полиненасыщенные жиры, которые непосредственно снижают уровень ЛПНП. А некоторые содержат растительные стеролы и станолы, которые блокируют усвоение холестерина в организме».
Есть также некоторые продукты, которых следует избегать или резко сократить, чтобы снизить высокий уровень холестерина.
Американская кардиологическая ассоциация предупреждает, что употребление в пищу продуктов, содержащих насыщенные жиры, повышает уровень холестерина в крови.
Насыщенные жиры содержатся во многих продуктах, как сладких, так и соленых. Большинство из них поступает из животных источников, включая мясо и молочные продукты, а также некоторые продукты растительного происхождения.
К продуктам с высоким содержанием насыщенных жиров относятся жирные куски мяса, мясные продукты, в том числе колбасы, пироги, масло, топленое масло и сало.
Правительство рекомендует:
Мужчинам не следует употреблять более 30 г насыщенных жиров в день. Женщинам не следует употреблять более 20 г насыщенных жиров в день. У детей должно быть меньше.
«Если вы хотите снизить риск сердечных заболеваний, лучше всего снизить общее потребление жиров и заменить насыщенные жиры ненасыщенными», - советует NHS.