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В Бердске сгорела баня в СНТ "Орбита": Воду возили за 10 км от ближайшего гидранта

2:26:0210/16/2021
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Тем не менее справились с огнем за час. На пожаре также работало 1 звено газодымозащитной службы.

В Бердск в СНТ «Орбита» горела баня в пятницу вечером. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Вечером 15 октября в бердском дачном обществе «Орбита» загорелась баня. Об этом сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, пожар произошел в 19:54. На место происшествия в СНТ «Орбита» выезжали пожарные подразделения и сотрудники полиции.

-В результате пожара в парилке огнем повреждена отделка стен и потолка, повреждены стропила на крыше, - уточнили в региональном управлении МЧС.

Борьба с огнем усугублялась тем, что воду для тушения пожарным пришлось возить от пожарного гидранта, который располагается на расстоянии 10 км от места возгорания.

Тем не менее локализовать пожар удалось в 20:14, а полностью ликвидировать - в 20:50.

-На тушение привлекались 3 единицы техники и 12 человек личного состава, работало 1 звено газодымозащитной службы, - рассказали в ведомстве.

Как выяснил "Курьер.Среда", пострадавших среди людей нет.

Дознаватель отдела надзорной деятельности по Бердску установит причины пожара и причиненный ущерб.

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баняпричины пожарагорелаущерб.ГУ МЧС по НСО
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