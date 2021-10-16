В Бердске сгорела баня в СНТ "Орбита": Воду возили за 10 км от ближайшего гидранта

Вечером 15 октября в бердском дачном обществе «Орбита» загорелась баня. Об этом сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.
Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, пожар произошел в 19:54. На место происшествия в СНТ «Орбита» выезжали пожарные подразделения и сотрудники полиции.
-В результате пожара в парилке огнем повреждена отделка стен и потолка, повреждены стропила на крыше, - уточнили в региональном управлении МЧС.
Борьба с огнем усугублялась тем, что воду для тушения пожарным пришлось возить от пожарного гидранта, который располагается на расстоянии 10 км от места возгорания.
Тем не менее локализовать пожар удалось в 20:14, а полностью ликвидировать - в 20:50.
-На тушение привлекались 3 единицы техники и 12 человек личного состава, работало 1 звено газодымозащитной службы, - рассказали в ведомстве.
Как выяснил "Курьер.Среда", пострадавших среди людей нет.
Дознаватель отдела надзорной деятельности по Бердску установит причины пожара и причиненный ущерб.