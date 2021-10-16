В Новосибирске директора Института лазерной физики заподозрили в фиктивном контракте на 2 млн рублей

В Новосибирске проводится расследование уголовного дела о, возможно, фиктивном контракте на 2 миллиона рублей. Фигурантом дела стал член-корреспондент РАН Алексей Тайченачев, возглавляющий Институт лазерной физики Сибирского отделения РАН.
Как считают следователи, подозреваемый заключил контракт с дочерним предприятием института, при этом всю работу по договору выполнили сотрудники института-заказчика. При этом сотрудники лаборатории института, формально трудоустроены по совместительству в лазерном центре. Подрядчик, говорится в деле, не имел собственных мощностей для исполнения договора, не проводил закупки необходимых материалов. Предполагается, что ущерб от сделки мог составить 2 миллиона рублей.
Могут возникнуть вопросы у следствия и к 80-летнему академику РАН Сергею Багаеву, который в настоящее время является научным руководителем института и главой «Сибирского лазерного центра» одновременно. Он с 1992 года по 2016 возглавлял НИИ.
Алексею Тайченачеву вменяют превышение должностных полномочий, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правоохранительные органы. По данной статье максимальное наказание — 4 года лишения свободы.