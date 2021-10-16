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В Новосибирске 12-летнюю школьницу с криками высадили из автобуса из-за неработающего терминала

4:59:3910/16/2021
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Мама высаженного ребенка находится дома со сломанной ногой, она в шоке от произошедшего с ее ребенком. Перевозчик пообещал разобраться с кондуктором.

Девочку выгнали из автобуса №12. Фото: Wikimedia Commons

В Новосибирске кондуктор автобуса отправила девочку в возрасте 12 лет на улицу из транспорта за то, что не смогла провести по карте оплату за проезд. Школьницу отправила мама, которая и дала карту из банка, так как наличных в доме не было.

Девочка записала разговор с кондуктором на телефон, та решила, что школьница уже достаточно взрослая, чтобы самостоятельно добраться, а «платить за бензин» на ее поездку женщина «из своего кармана» отказалась.

- Банковских карт сколько отбиваю. Социальные отбиваю. Банковская не пробивает, и что делать? Может, это не ваша карта банковская. Может, ты где-то украла или нашла. Я не имею права бесплатно возить. Потому что я автобус заправляю на свои деньги. Это не ночь на улице. Ночью я тебя, может быть, и повезла, но не днем. И на улице не зима 40 градусов. А на улице +9 градусов. До свидания, — кричала кондуктор.

На момент инцидента в автобусе находились всего 2-3 человек. Выйдя на улицу, школьница не запомнила номер автобуса, который перемещался с остановки «Шевелева» в сторону Петухова. Ребенок сел на остановке «Виктора Шевелева» и должен был проехать одну остановку.

Мама высаженного ребенка находится дома со сломанной ногой, она в шоке от произошедшего с ее ребенком.

Перевозчик ООО «Автострада» работает по обслуживанию маршрута №12. Директор компании Константин Смышляев пообещал, что разберется в ситуации с кондуктором и отметил, что за бензин они из своего кармана не платят, сообщает "АиФ".

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оплата за проездкондукторвыгнала из автобуса
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