В Перми спасатель выбил глаз подчиненному ударом стула по голове и получил реальный срок

В пермском краевом суде вынесен приговор для Григория Тищенко, возглавлявшего поисково-спасательный отряд пермской городской службы спасения. По решению суда Тищенко проведет в колонии общего режима три года из-за того, что избил подчиненного и лишил его зрения на один глаз.
Ранее подозреваемому выносили условный срок, приговор был оспорен.
Валерий Барабошкин ослеп на один глаз после потасовки со своим начальником, пока тот был в состоянии алкогольного опьянения. Удар по голове стулом, который совершил Тищенко, оказался такой силы, что медики не смогли спасти зрение пострадавшему. В результате он лишился работы.
Первый приговор — три года условно для стороны обвинения показался слишком мягким, и был оспорен, а подсудимый решил, что он очень жесткий и также подал апелляцию.
- Краевой суд рассмотрел апелляцию потерпевшего и назначил Тищенко срок в колонии общего режима, — сообщает 59.RU. На сайте Пермского краевого суда указано, что суд состоялся 13 октября 2021 года и обвинительный приговор в отношении Тищенко изменен.
Как стало известно из материалов следствия и суда, в ночь на 4 октября 2019 года пострадавший после длительной смены вернулся в штаб, где начальство поводило время за выпивкой. Тищенко не понравилось, как стоял подчиненный и начал угрожать увольнением. В ответ пострадавший заявил, что начальник для него не авторитет и получил удар стулом по голове. После травмы глаза Барабошкин перенес две операции, несмотря на это, глаз перестал видеть.