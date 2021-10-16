Бузова снялась в Голливуде и теперь мечтает о карьере киноактрисы

Ольга Бузова мечтает стать киноактрисой. Она уже снималась в небольших ролях, а недавно ее приглашали в Голливуд, где она принимала участия в съемках фильма.
Пока нет информации о том, как называется картина и кто ее снимает, но Ольга пообещала, что российский зритель ее увидит. О своей мечте сниматься в кино Бузова рассказала на YouTube-канале Ирины Безруковой «Начало».
- Скажу по секрету, недавно у меня был небольшой эпизод в голливудском фильме. И я искренне верю, что это начало большого будущего в киноиндустрии, — поделилась надеждами она.
Съемки в Голливуде должны стать началом ее кинематографического будущего, считает знаменитость. Бузова напомнила, что уже принимала участие в съемках как актриса — это фильм «Жги!», где она играет саму себя. Режиссер картины, снятой в 2017 году, Кирилл Плетнев.
Ранее Ольгу Бузову пригласили играть в театре — МХАТ заключил с ней контракт на исполнение роли в спектакле «Чудесный грузин» про молодого Иосифа Сталина.