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Бузова снялась в Голливуде и теперь мечтает о карьере киноактрисы

7:23:1510/16/2021
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Пока неизвестно ни название фильма, ни кто его режиссер, но картина будет показана в России, сообщила теледива.

Ольга Бузова мечтает о кинокарьере. Фото: buzova86/Instagram

Ольга Бузова мечтает стать киноактрисой. Она уже снималась в небольших ролях, а недавно ее приглашали в Голливуд, где она принимала участия в съемках фильма.

Пока нет информации о том, как называется картина и кто ее снимает, но Ольга пообещала, что российский зритель ее увидит. О своей мечте сниматься в кино Бузова рассказала на YouTube-канале Ирины Безруковой «Начало».

- Скажу по секрету, недавно у меня был небольшой эпизод в голливудском фильме. И я искренне верю, что это начало большого будущего в киноиндустрии, — поделилась надеждами она.

Съемки в Голливуде должны стать началом ее кинематографического будущего, считает знаменитость. Бузова напомнила, что уже принимала участие в съемках как актриса — это фильм «Жги!», где она играет саму себя. Режиссер картины, снятой в 2017 году, Кирилл Плетнев.

Ранее Ольгу Бузову пригласили играть в театре — МХАТ заключил с ней контракт на исполнение роли в спектакле «Чудесный грузин» про молодого Иосифа Сталина.

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кинокарьера актрисысъемки в ГолливудеОльга Бузова
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