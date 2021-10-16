В Бердске попалась на покупках с чужой картой 35-летняя женщина. Теперь ее будут судить

В Бердске полицейские раскрыли хищение денежных средств с банковской карты. Об этом в субботу сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.
По данным ведомства, 13 октября в отдел МВД поступило сообщение от бердчанина о списании денежных средств с его банковского счета.
Потерпевший рассказал, что потерял карту, а проверив баланс, обнаружил отсутствие денег.
Сотрудники угро за нескольких дней вычислили, что картой воспользовалась ранее не судимая 35-летняя жительница Бердска.
-Женщина нашла карту и совершила покупки с помощью бесконтактной оплаты в магазинах города на сумму более 10 000 рублей. Одна из камер в магазине зафиксировала процесс покупки товаров злоумышленницей, - рассказали в региональном управлении МВД.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ей избрана мера пресечения - подписка о невыезде.
-Если нашедший решит воспользоваться чужой банковской картой и деньгами, находящимися на счете, он должен знать, что это квалифицируется, как преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, и относится к категории тяжких. При этом не имеет значения, какая денежная сумма была списана с банковской карты, а также каким способом списаны денежные средства. За совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей, либо лишение свободы на срок до 6 лет, - напомнили в полицейском ведомстве.
Найденную банковскую карту нужно отнести в полицию, если вы не знаете, кому она принадлежит.