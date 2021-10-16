Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
16.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске попалась на покупках с чужой картой 35-летняя женщина. Теперь ее будут судить

7:40:1410/16/2021
0

Женщина нашла карту и совершила покупки с помощью бесконтактной оплаты в магазинах города на сумму более 10 000 рублей. Одна из камер в магазине зафиксировала процесс покупки товаров злоумышленницей.

Задержанной избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Фото: Курьер.Среда

В Бердске полицейские раскрыли хищение денежных средств с банковской карты. Об этом в субботу сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

По данным ведомства, 13 октября в отдел МВД поступило сообщение от бердчанина о списании денежных средств с его банковского счета.

Потерпевший рассказал, что потерял карту, а проверив баланс, обнаружил отсутствие денег.

Сотрудники угро за нескольких дней вычислили, что картой воспользовалась ранее не судимая 35-летняя жительница Бердска.

-Женщина нашла карту и совершила покупки с помощью бесконтактной оплаты в магазинах города на сумму более 10 000 рублей. Одна из камер в магазине зафиксировала процесс покупки товаров злоумышленницей, - рассказали в региональном управлении МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ей избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

-Если нашедший решит воспользоваться чужой банковской картой и деньгами, находящимися на счете, он должен знать, что это квалифицируется, как преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, и относится к категории тяжких. При этом не имеет значения, какая денежная сумма была списана с банковской карты, а также каким способом списаны денежные средства. За совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей, либо лишение свободы на срок до 6 лет, - напомнили в полицейском ведомстве.

Найденную банковскую карту нужно отнести в полицию, если вы не знаете, кому она принадлежит.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
штрафхищениепотерялкартыуголовная ответственность
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы возвращали чужую банковскую карту?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ Бердске попалась на покупках с чужой картой 35-летняя женщина. Теперь ее будут судить
7:40:14 10/16/2021
В Бердске попалась на покупках с чужой картой 35-летняя женщина. Теперь ее будут судить
Бузова снялась в Голливуде и теперь мечтает о карьере киноактрисы
7:23:15 10/16/2021
Бузова снялась в Голливуде и теперь мечтает о карьере киноактрисы
Расписание экстремальных магнитных бурь на осень 2021 года: точные даты геоударов
7:00:05 10/16/2021
Расписание экстремальных магнитных бурь на осень 2021 года: точные даты геоударов
За убийство жены коброй пожизненный срок получил банковский служащий в Индии
6:57:36 10/16/2021
За убийство жены коброй пожизненный срок получил банковский служащий в Индии
Ксения Собчак выразила соболезнования родным погибшей в ДТП в Сочи и обратилась на видео по поводу своего участия в аварии
6:38:20 10/16/2021
Ксения Собчак выразила соболезнования родным погибшей в ДТП в Сочи и обратилась на видео по поводу своего участия в аварии
В Перми спасатель выбил глаз подчиненному ударом стула по голове и получил реальный срок
6:26:21 10/16/2021
В Перми спасатель выбил глаз подчиненному ударом стула по голове и получил реальный срок
Имена погибших в отеле Албании российских туристов назвали СМИ: Четверо задохнулись в сауне
6:09:28 10/16/2021
Имена погибших в отеле Албании российских туристов назвали СМИ: Четверо задохнулись в сауне
Гороскоп для каждого знака зодиака на 16 октября 2021 года
6:02:48 10/16/2021
Гороскоп для каждого знака зодиака на 16 октября 2021 года
У трех знака зодиаков 16 октября 2021 года будет очень тяжелым днем
5:59:49 10/16/2021
У трех знака зодиаков 16 октября 2021 года будет очень тяжелым днем
Первый сборник стихов Маяковского продали с молотка за 1,3 млн рублей
5:46:33 10/16/2021
Первый сборник стихов Маяковского продали с молотка за 1,3 млн рублей