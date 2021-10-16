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В Москве задержали приезжих, оскорблявших женщину и нападавших на пассажиров в метро

9:13:4210/16/2021
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Трех мужчин обвинили в хулиганстве. Они вступили ив конфликт с 58-летней женщиной и проявили агрессию в людям, вступившимся за нее.

В метро произошел очередной конфликт - хулиганы задержаны. Фото: Pixabay

В Москве задержали трех мужчин, которые в метро конфликтовали с пассажирами. Причиной агрессии стало замечание, которое сделала 58-летняя женщина. За нее вступились другие пассажиры и вытолкали хулиганов из вагона. Задержанные -  мужчины 1985, 1991 и 1993 года рождения.

- Им предъявлено обвинение. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигурантам меры пресечения, — рассказали в столичном управлении Следственного комитета.

12 октября стало известно о конфликте в вагоне поезда метро на Таганско-Краснопресненской линии между станциями "Волгоградский проспект" и "Текстильщики". Конфликтующие мужчины толкали пассажиров и приставали к женщине.

Их задержали сотрудники полиции и выписали штрафы за мелкое хулиганство. Полицейские установили личности уроженцев Кавказа, устроивших конфликт, и привлекли их к административной ответственности.

После появления в сети видеоматериалов глава СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться с произошедшим конфликтом.

Ранее в сети появился ролик, на котором видно, как молодой человек вступился за девушку, к которой приставала группа приезжих. Его поддержали другие пассажиры, вызвав полицию и сообщив о конфликте машинисту.

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