В Гагре погибли туристы из Липецка во время семибалльного шторма

В Абхазии погибли россияне, которые пошли купаться в море во время шторма с силой в семь баллов. Тела двух людей были извлечены из воды еще 14 октября, однако не удавалось опознать личности погибших.
На следующий день это удалось - оказалось, что погибшие прибыли на отдых из Липецка. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы МЧС Абхазии, которое было распространено в пятницу, 15 октября.
- Установлены личности двух человек, утонувших накануне в акватории города Гагра. Ими оказались жители Липецка Золотарёв Юрий Михайлович, 1957 года рождения, и Стоякина Галина Николаевна, 1953 года рождения. По предварительной версии, они купались в море при семибалльном шторме. Тела погибших были накануне доставлены в морг Гагрской районной больницы, - говорится в сообщении.