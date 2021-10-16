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В Гагре погибли туристы из Липецка во время семибалльного шторма

10:05:3910/16/2021
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Мужчина 64 лет и женщина 68 лет пошли купаться в море в шторм. Их тела были найдены 14 октября.

В Абхазии утонули двое россиян. Фото: Pixabay

В Абхазии погибли россияне, которые пошли купаться в море во время шторма с силой в семь баллов. Тела двух людей были извлечены из воды еще 14 октября, однако не удавалось опознать личности погибших.

На следующий день это удалось - оказалось, что погибшие прибыли на отдых из Липецка. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы МЧС Абхазии, которое было распространено в пятницу, 15 октября.

- Установлены личности двух человек, утонувших накануне в акватории города Гагра. Ими оказались жители Липецка Золотарёв Юрий Михайлович, 1957 года рождения, и Стоякина Галина Николаевна, 1953 года рождения. По предварительной версии, они купались в море при семибалльном шторме. Тела погибших были накануне доставлены в морг Гагрской районной больницы, - говорится в сообщении.

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