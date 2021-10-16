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В Новосибирске ранены дети 3 и 5 лет в массовом ДТП на Бердском шоссе

9:55:1110/16/2021
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Микроавтобус Citroen ехал со стороны Бердска и у дома № 10 по ул. Дорожной столкнулся с автомобилем Nissan March, который врезался в Kia Rio.

В Новосибирске двое детей пострадали в массовом ДТП на Бердском шоссе. Фото: ГИБДД Новосибирска

В субботу днем на Бердском шоссе столкнулись нескольких автомобилей. В ДТП пострадали двое детей 3 и 5 лет, рассказали в ГИБДД Новосибирска.

Массовая авария произошла в 12.35 на участке трассы в Советском районе.

-Водитель 1960 года рождения на микроавтобусе Citroen ехал по Бердскому шоссе со стороны Бердска и у дома № 10 по ул. Дорожной столкнулся с автомобилем Nissan March под управлением водителя 1987 года рождения. После этого "Ниссан" влетел в автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился водитель  1970 года рождения, - рассказали подробности в полицейском ведомстве.

Все машины ехали в попутном направлении и столкнулись, что называется, паровозиком.

По информации ГИБДД, в аварии пострадали водитель и пассажиры автомобиля Nissan - мальчики 3 и 5 лет, которые находились на заднем сидении. Всех пострадавших увезли в больницу.

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пострадалимикроавтобусДТПпассажиры.
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