В Новосибирске ранены дети 3 и 5 лет в массовом ДТП на Бердском шоссе

В субботу днем на Бердском шоссе столкнулись нескольких автомобилей. В ДТП пострадали двое детей 3 и 5 лет, рассказали в ГИБДД Новосибирска.
Массовая авария произошла в 12.35 на участке трассы в Советском районе.
-Водитель 1960 года рождения на микроавтобусе Citroen ехал по Бердскому шоссе со стороны Бердска и у дома № 10 по ул. Дорожной столкнулся с автомобилем Nissan March под управлением водителя 1987 года рождения. После этого "Ниссан" влетел в автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился водитель 1970 года рождения, - рассказали подробности в полицейском ведомстве.
Все машины ехали в попутном направлении и столкнулись, что называется, паровозиком.
По информации ГИБДД, в аварии пострадали водитель и пассажиры автомобиля Nissan - мальчики 3 и 5 лет, которые находились на заднем сидении. Всех пострадавших увезли в больницу.