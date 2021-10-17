Какой будет зима 2022 года: в какие регионы придут лютые морозы уже в конце осенние и начале зимы

Зима в отдельных районах России будет суровей, чем в прошлом году. К концу последнего осеннего месяца возможны значительные заморозки.
Декабрь.
В начале зимы столбики термометра будут опускаться постепенно, резкого перепада температур не предвидится. В отдельных районах декабрь будет достаточно мягким.
В средней полосе России погода будет постоянно меняться, будут сильные снегопады.
Уже к середине ноября в отдельные регионы придут заморозки. Преобладать они будут на севере России.
Январь.
К середине календарной зимы на Крайнем Севере, также как и в Сибири, и на Дальнем Востоке, зима настанет в полной мере. Морозы будут крепчать, возможен сильный снег. Температура в данных регионах ночью в отдельные дни опустится ниже -50 градусов Цельсия, а дневная - доходить до 20 градусов со знаком минус.
Февраль.
Последний месяц зимы будет очень отличаться в зависимости от региона России. На Крайнем Севере последний месяц зимы будет такой же холодный, как и январь. Вплоть до самой весны теплых дней не предвидится.
В Сибири помимо морозов будет сильный ветер и снегопад. И только в последний дни месяца ветер начнет стихать.
В Поволжье температура в феврале начнет повышаться, ожидается много теплых дней, без осадков.
Москва.
В декабре в столице днем температура воздуха будет в среднем -5 градусов, а ночью -7.
В январе в Москве столбики термометров в отдельные дни опустятся до -26 градусов. Средняя температура днем -10 градусов Цельсия.
В феврале в дневные часы температура воздуха будет -6 градусов, в ночные -11.