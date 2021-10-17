Что обещала Ванга в 2022 году России: самые важные предсказания великой болгарской провидицы

Ванга ( Вангелия Пандева Димитрова) — родилась в деревне Струмице, которая располагалась у подножия вулканического хребта на территории тогда еще Османской Империи. До 12 лет она вела обычную жизнь, пока не потеряла зрение после того, как она попала в торнадо. Ее подкинуло порывом сильного ветра и швырнуло на землю. Это событие повлекло за собой потерю зрения Ванги. Ее семья нашла девочку при смерти, а глаза ее были покрыты слоем пыли и сильно повреждены. Позже Ванга призналась, что в этот день пережила свое первое видение.
Провидица скончалась в 1995 году в возрасте 85 лет.
Ванга не раз предсказывала вещи, которые сбывались. Но будущее для нее виделось не в лучшем свете:
- Произойдут значительные стихийные бедствия, экономические кризисы и серьезные проблемы для некоторых глав государств, — говорила пророчица.
Ванга утверждала, что мир в 2022 будет разделен на бедных и богатых. Разница в экономическом состоянии будет очень большой. Также она предсказала болезнь, которая захватила весь мир. Она говорила, что люди начнут привыкать к смертоносной болезни, которая станет обычной как простуда. Остается надеяться, что коронавирус, который настиг нас — станет таким же безвредным, как ОРВИ, благодаря коллективному иммунитету и изобретенным вакцинам.
Про Россию в 2022 году, Ванга говорила сдержанно, но многозначительно, мол, “выдержала то, выдержит и это. Государство будет меняться, но люди останутся те же”. Пророчица считает, что Россия не свернет с пути, который выбрала. Страна будет добиваться своих целей, и никакие сложности ее не испугают.
Кроме того, по словам Ванги, России придется спасать жителей других стран от стихийных бедствий, войн и других бедствий. В 2022 году начнутся конфликты, которые приведут к разделению государства на несколько отдельных стран. Москва больше не будет столицей, а станет отдельной частью определенной страны. Это касается и Урала, и Сибири. Примечательно, что сами жители захотят разлуки.
Многие относятся скептически к словам Ванги, но стоит прислушаться к словам о стихийных бедствиях, поскольку они транслируют нашу реальность.