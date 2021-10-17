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17.10
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Лучшие магические ритуалы на Полнолуние в любом месяце

4:30:3110/17/2021,София Мальцева
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Зажгите свечу и сосредоточьтесь. Подумайте обо всех вещах, желаниях и поведении, которые вы хотите оставить в жизни, и начните записывать их все на бумаге.

Солнце и луна располагаются на противоположных сторонах земли, что приводит к полнолунию. Фото: Pixabay.com

По мнению астрологов, полнолуние — это время повышенных эмоций. Каждые 28 дней или около того солнце (которое представляет эго в астрологии) и луна (которая представляет внутреннее "я") располагаются на противоположных сторонах земли, что приводит к полнолунию.

Но световые события необязательно должны быть причиной для беспокойства. На самом деле, рекомендуемые астрологом практики могут помочь вам направить предстоящую энергию во что-то позитивное, то есть в ритуал полнолуния.

Например, ритуал загадывания желаний.

В первую очередь, запишите свои цели и мечты. Это не обязательно, но изложение своих желаний в письменном виде может продвинуть их гораздо дальше. Особенно, если это делать в полнолуние.

Что вам нужно для ритуала:

- Бумага

- Ручка

- Свеча и спичечный коробок

- Палочка шалфея

- Коврик для йоги

Отправляйтесь в тихое место на открытом воздухе или дома, но приоткрыв окно. Лучше всего делать это при лунном свете. Найдите место, где вы можете сесть и лечь на свой коврик.

Зажгите свечу и сосредоточьтесь. Подумайте обо всех вещах, желаниях и поведении, которые вы хотите оставить в жизни, и начните записывать их все на бумаге.

"Я готов и хочу отпустить...” Скажите это вслух вместе с тем, что вы записали на бумаге. Высказывание придает вещам больше силы и делает их более реальными.

Сожгите бумагу и развейте пепел на земле или на воде, если вы находитесь рядом с ручьем, рекой, океаном или озером. Или просто развейте его из окна своего дома.

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лунажеланияритуалполнолуние
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