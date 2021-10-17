В Новосибирской области резко подорожали мясо и масло: Рост цен на продукты существенно опережает инфляцию

В Новосибирской области продолжился рост цен на продукты питания. Небольшой перерыв в этом процессе был в июле-августе, когда было заметно снижение. Теперь рост цен стал ускоряться и, по официальным данным, инфляция на продукты превысила показатель прошлого года, следует из данных Новосибирскстата.
Продуктовая инфляция в сентябре составила 0,58%. Общий показатель в январе-сентябре 2021 года достиг 6,08% и уже превысил уровень продуктовой инфляции за весь 2020-й (5,36%).
После того, как прошли выборы в Госдуму простые граждане на себе ощутили увеличение цен на продукты. Средняя цена 1 кг говядины с костями увеличилась за месяц с 371,78 до 393,77 рублей. При этом за весь период с января по сентябрь цена за данную категорию выросла только на 16 рублей - с 355 до 371 рубля.
За месяц цена сливочного масла подскочила после летнего спада с 656,9 до 675 рублей за 1 кг. Сахар — с 52,83 до 53,54 рублей, вермишель — с 97,26 до 106,21 рубля за 1 кг.
Костная свинина также подорожала с начала года в среднем за 1 кг с 294 до 319 рублей. Курица — со 145 до 179 рублей за 1 кг.
Осенью отмечено снижение цен лишь на сезонные овощи - морковь и яблоки. Чем закончится 2021 год, остается только догадываться.