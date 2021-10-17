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17.10
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В Новосибирске дети курили вейпы на Вечном огне и бросали в чашу мусор

5:07:0610/17/2021
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Прохожие пытались воздействовать на подростков словами, но те не обращали внимания на замечания. Полиция проводит проверку по факту инцидента - дети попали на видео.

в Новосибирске дети развлекались как могли. Фото: АСТ-54

В Новосибирске дети решили скоротать время у огня. Правда, кроме Вечного огня им больше сделать это было негде, по-видимому.

Подростки курили и бросали монеты, лежа у огня на Монументе славы. Видео с детьми появилось в группе «ВКонтакте» «АСТ-54». В кадре видно, что детям все равно, что им говорят прохожие. Они продолжают сидеть, не обращая внимания на замечания.

Ролик вызвал волну возмущений. Сибиряки предлагают отправить детей вместе с родителями на принудительные работы на Монументе прямо до следующего праздника Победы. Сотрудники правоохранительных органов уже занимаются выяснением личностей подростков, чтобы провести работу с их родителями или представителями.

- Сотрудниками полиции будет проведена проверка, в ходе которой личности несовершеннолетних будут установлены, а также будет решен вопрос о привлечении их либо их законных представителей к административной ответственности, - пояснили КП-Новосибирск в главке МВД по Новосибирской области.

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