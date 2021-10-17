Напившаяся водки прямо на уроке учительница поколотила второклассников

Вопиющий случай произошел в одной из школ на Украине.
Родители рассказали, как учительница начальных классов в школе города Днепра в самого утра в течение всего рабочего дня пила водку прямо в классе во время занятий. Изрядно напившись к последнему уроку, она избила двух учениц второго класса и чуть не упала на другую школьницу.
Инцидент предала огласке мать одного из учеников в социальной группе "Освіта Дніпра" в Фейсбуке 15 октября.
"Вчера, со слов детей 2В класса и моей дочери в частности, учитель пила водку в течении рабочего дня, а к пятому уроку уже не могла разговаривать, плюс к этому она ударила двух девочек по голове, якобы за то, что они писали не "там где нужно", а на третью- чуть не упала", - рассказала родительница, отметив, что немедленно поставила соответствующий вопрос перед руководством школы.
Учительницу-алкоголичку уволили в тот же день, но не сразу, написала возмущенная мать. Директор школы была в отпуске "на границе с Россией", куда дозвониться оказалось невозможным. По словам матери школьницы, руководство школы было прекрасно осведомлено о проблемах учительницы с алкоголем. Ведь именно по этой причине - из-за пристрастия к зеленому змию - ее выгнали с предыдущей работы. Однако в новой школе на это закрыли глаза, объяснив, что "работать некому".