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Напившаяся водки прямо на уроке учительница поколотила второклассников

4:39:2110/17/2021
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Руководству школы было известно, что из-за проблем с алкоголем педагога уволили с предыдущего места работы, но "работать некому".

руки, стакан, водка
Учительница напилась водки прямо на уроке и избила двух второклассниц. Фото: Рixabay

Вопиющий случай произошел в одной из школ на Украине.

Родители рассказали, как учительница начальных классов в школе города Днепра в самого утра в течение всего рабочего дня пила водку прямо в классе во время занятий. Изрядно напившись к последнему уроку, она избила двух учениц второго класса и чуть не упала на другую школьницу.

Инцидент предала огласке мать одного из учеников в социальной группе "Освіта Дніпра" в Фейсбуке 15 октября.

"Вчера, со слов детей 2В класса и моей дочери в частности, учитель пила водку в течении рабочего дня, а к пятому уроку уже не могла разговаривать, плюс к этому она ударила двух девочек по голове, якобы за то, что они писали не "там где нужно", а на третью- чуть не упала", - рассказала родительница, отметив, что немедленно поставила соответствующий вопрос перед руководством школы.

Учительницу-алкоголичку уволили в тот же день, но не сразу, написала возмущенная мать. Директор школы была в отпуске "на границе с Россией", куда дозвониться оказалось невозможным. По словам матери школьницы, руководство школы было прекрасно осведомлено о проблемах учительницы с алкоголем. Ведь именно по этой причине - из-за пристрастия к зеленому змию - ее выгнали с предыдущей работы. Однако в новой школе на это закрыли глаза, объяснив, что "работать некому".

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