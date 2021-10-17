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Симптомы гриппа: изменение сна, которое может быть признаком - «как лечить грипп самостоятельно»

12:15:3210/17/2021
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Основные симптомы гриппа могут быть разными. К ним относятся внезапная высокая температура 38 ° C или выше, ноющее тело, сухой кашель, боль в горле и головная боль.

Врачи не рекомендуют принимать антибиотики от гриппа, потому что они не облегчат ваши симптомы и не ускорят выздоровление. Фото: Pixabay.com

Симптомы гриппа появляются очень быстро. Грипп часто проходит сам по себе, но у некоторых людей он может серьезно заболеть. Врачи не рекомендуют принимать антибиотики от гриппа, потому что они не облегчат ваши симптомы и не ускорят выздоровление.

Грипп очень заразен и легко передается другим людям. Есть ряд признаков, на которые следует обратить внимание, в том числе тот, который может повлиять на ваш сон. Эксперты предупредили, что в этом сезоне гриппа может погибнуть до 60 000 человек , поскольку многие люди не построили свой иммунитет на протяжении всей пандемии, пишет express.co.uk.

Основные симптомы гриппа могут быть разными. К ним относятся внезапная высокая температура 38 ° C или выше, ноющее тело, сухой кашель, боль в горле и головная боль.

Некоторые люди также сообщают об усталости или истощении, а также о проблемах со сном.

Некоторые люди также сообщают о потере аппетита, диарее или боли в животе, а также о плохом самочувствии и недомогании.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что симптомы у детей схожи, но они также могут испытывать боль в ухе и выглядеть менее активными.

Если у вас высокая температура, новый постоянный кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса, это может быть COVID-19.

Вы можете пройти бесплатные тесты на коронавирус, и вы должны оставаться дома и не принимать посетителей, пока не получите результат теста, хотя вы можете выйти из дома, чтобы пройти тест.

Грипп вызывается другой группой вирусов, нежели простуда, и симптомы гриппа, как правило, более серьезны и длятся дольше.

В клинике Майо говорят, что основное различие между простудой и гриппом состоит в том, что при гриппе у вас повышается температура и повышается озноб.

Национальная служба здравоохранения предупреждает, что вы должны быть осторожны и не использовать средства от гриппа, если вы принимаете таблетки парацетамола и ибупрофена, поскольку их легко принять больше рекомендованной дозы.

Однако есть несколько шагов, которые вы можете предпринять.

Организм здоровья разработал несколько шагов, которые помогут вам быстрее поправиться.

К ним относятся отдых и сон, согревание и питье большого количества воды, чтобы избежать обезвоживания. Он говорит, что ваша моча должна быть светло-желтой или прозрачной.

Вакцины против гриппа также предлагается тем , кто восприимчив к страданиям более серьезно.

Этой зимой гриппом может заразиться больше людей, поскольку во время пандемии COVID-19 у меньшего числа людей выработается естественный иммунитет к нему.

Если у вас есть COVID-19, вакцина от гриппа безопасна. Он по-прежнему будет эффективен в профилактике гриппа.

Некоторые люди могут иметь право на вакцинацию как от гриппа, так и от COVID-19.

Ваш терапевт или аптека должны сообщить вам, когда появятся другие записи.

Национальная служба здравоохранения сообщает: «Вакцина против гриппа - безопасная и эффективная вакцина. Он проводится ежегодно в NHS, чтобы помочь защитить людей, подверженных риску заболевания гриппом и его осложнений.

«Лучшее время для вакцинации против гриппа - осень, до начала распространения гриппа. Но вакцину можно сделать позже».

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