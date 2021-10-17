Песков: Пророческие заявления Путина призваны не пугать, а предостеречь

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин неоднократно выступал с пророческими заявлениями. И тем самым глава государства не пытается кого-то напугать, а просто описывает перспективы.
-Президент неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями, он же никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменение климата. Президент очень здорово иногда описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что так оно и происходит, — заявил Песков в программе "Москва. Кремль. Путин".
В Кремле таким образом ответили на вопрос журналиста о высказывании Путина относительно энергетических перспектив Европы в случае продолжения принятия невнятных решений по обеспечению стран топливом.
Российский лидер на недавнем форуме по энергетике назвал происходящее сейчас на европейских топливных биржах истерикой и неразберихой. По его словам, власти европейских стран и ЕС должны куда серьезнее отнестись к проблеме. Как отметил Путин, "одни спекулируют на проблемах климатических изменений, другие что-то недооценивают, а кто-то сокращает инвестиции в добывающую отрасль".