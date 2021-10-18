Можно ли звонить парню первой, если ты ждешь, а он не звонит

Одна из самых неприятных вещей, которую только можно себе представить, - это ждать, когда парень позвонит или напишет сообщение и начнется разговор.
Еще хуже то, когда тебе нравится этот человек, пишет yourtango.com.
Но что делать женщине? Разве ты не так играешь в игру? В конце концов, мужчинам нравится гоняться за женщинами, верно?
Вы можете верить, что женщина должна вести себя усердно, и поэтому не хотите показаться слишком заинтересованной, особенно если вам нужен мужчина, проявляющий инициативу.
Так что вам нужно просто сидеть без дела, постоянно проверяя свой телефон, ожидая, пока он сделает следующий шаг ... не так ли? Или вам следует сделать что-то более активное?
Мне сначала позвонить ему или подождать, пока он мне позвонит?
В большинстве ситуаций мой ответ - да, вам следует позвонить ему или написать ему, чтобы он сделал первый шаг.
Если вы пассивно ждете, пока мужчина позвонит или напишет, вы на самом деле можете снизить свои шансы на хорошие отношения. Позвольте мне объяснить, почему ...
3 причины, по которым вам следует позвонить ему в первую очередь.
1. Ожидание, что парень сначала позвонит или напишет, - это на самом деле вы играете с ним в интеллектуальные игры.
Вам, вероятно, не нравится думать о себе как о человеке, который играет в игры, когда вы встречаетесь с парнем, но на самом деле вы можете делать именно это, ожидая, пока он вам позвонит.
Ожидая, что он позвонит или сделает первый шаг, вы, по сути, следуете произвольному набору правил (например, именно мужчины должны инициировать действия). Следование этим правилам - это обычно то, что женщины делают, чтобы справиться со своим беспокойством о том, что их сочтут нуждающимися или отчаявшимися.
В конце концов, лучший способ избежать того, чтобы вас считали нуждающимся или отчаявшимся, - это просто не быть нуждающимся или отчаявшимся.
Вы можете позвонить парню в любое время, не выглядя нуждающимся или отчаявшимся, когда вы полностью сосредоточены и принимаете себя.
На самом деле секрет не в том, чтобы пытаться справиться с этим беспокойством, играя в игры, следуя правилам или что-то в этом роде. Секрет в том, чтобы избавиться от чувства беспокойства, которое в первую очередь заставляет вас делать все это.
2. Ожидание звонка от парня не делает вас более привлекательным для него.
Есть много причин, по которым кто-то может подумать, что парень всегда должен сначала звонить девушке. Многие из них вращаются вокруг идеи, что ждать, пока он позвонит, женственно или что позволить ему сделать первый шаг - его мужской долг.
Однако в наши дни существует огромное заблуждение о женственности. Многие люди считают, что для того, чтобы быть женственным, нужно быть пассивным, плыть по течению и позволить жизни омывать себя. Я не куплюсь ни на что.
Женственность - это не пассивность. Дело не в том, чтобы подчиняться милосердию и капризам жизни.
Быть женственным - значит быть восприимчивым. Вы можете быть полностью восприимчивыми и открытыми, продолжая при этом действовать, в том числе позвонить или отправить быстрое сообщение.
Все дело в том, как вы это делаете. Вы звоните из нуждающегося места (см. Предыдущий пункт)? Вы звоните ему со скрытыми намерениями? Вы звоните ему, чтобы пригласить его на свидание?
Или вы звоните ему, чтобы пригласить его взять на себя инициативу?
3. Ожидание, когда он позвонит или напишет вам, невероятно пассивно.
Пассивный подход к жизни обычно не является хорошей стратегией. Вы не ожидаете, что пассивное отношение к своей карьере или здоровью поможет вам получить следующее продвижение по службе или получить желаемое здоровое тело, так почему же пассивный подход к свиданиям приведет вас к лучшему?
На самом деле, когда вы занимаетесь пассивным подходом, вы обычно попадаете туда, куда вас ведут потоки обстоятельств - и это обычно бывает посредственностью.
Итак, это нормально - звонить парню первым каждый день?
Это может быть немного, потому что это может оттолкнуть вашего мужчину, особенно если у вас еще нет серьезных отношений.
Но если вас не устраивают посредственные отношения или личная жизнь, я настоятельно рекомендую вам в целом немного более активный подход.
Конечно, бывают случаи, когда сначала позвонить ему или написать ему сообщение - не лучший шаг.
5 ситуаций, когда не стоит сначала звонить или писать ему.
Только в определенных случаях звонить и писать ему сначала не рекомендуется, например:
1. Он сказал вам, что ему это не интересно. 2. Он просил вас не связываться с ним. 3. Вы уже пытались позвонить или написать текстовое сообщение, но он не ответил. 4. Мужчина, с которым вы хотите связаться, - ваш бывший. 5. Вы пили и в противном случае, вероятно, не стали бы звонить.
Это может показаться очевидным, но некоторые женщины все равно могут захотеть сначала написать парню даже в этих обстоятельствах.
Лучше остановить себя и всегда думать в первую очередь, прежде чем позвонить или написать кому-то, с кем только что начали встречаться.
Но поверьте мне, в большинстве случаев нормально сначала позвонить или написать мужчине.
На самом деле это так.
Удачи! И пойди и возьми своего мужчину.