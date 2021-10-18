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Можно ли 19 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти на день апостола Фомы?

12:00:5110/18/2021,Анна Филатова
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Любая лень в этот день не приветствовалась.

На день Фомы было принято хлебной корочкой кормить тех, кто болеет.
На день Фомы было принято хлебной корочкой кормить тех, кто болеет. Фото: Рixabay.com

Апостол в народе считается покровителем тружеников. На Руси верили, что апостол Фома поощряет бережливых и запасливых людей, а расточительным и бесхозяйственным он не помогает.

19 октября люди подводили итоги урожая. Если амбары и чуланы были заполнены продовольствием, то люди шли в церковь и ставили свечу перед иконой апостола Фомы. Вечером, если год выдался урожайным, в доме устраивали настоящий пир.

Традиции.

Девочек, достигших семилетнего возраста в данный день начинали обучать ткацкому делу. Впервые девочки садились за ткацкий станок и под присмотром матерей или бабушек учились ткать.

Отцы взрослым сыновьям в этот день показывали закрома. Ребенку, который собирался жениться, отец отводил отдельную полку в закромах, чтобы молодая семья начинала жить самостоятельно.

Если в Фомин день появлялся на свет ребенок, то пекли каравай, а горбушку давали новорожденному, считалось, что так ребенок вырастит крепким и здоровым.

Горбушка свежего хлеба в этот день доставалась имениннику, а также больным людям. Это было вроде целебного средства. Считалось, тот, кто съест горбушку хлеба в этот день, тот быстрее поправит свое здоровье.

Что делать в этот день нельзя.

1. Любая лень в этот день не приветствовалась. Нельзя долго лежать в постели и ничего не делать на протяжении дня. Стоит посвятить день уборке, приготовлению еды, стирке.

2. Развлекаться в день Фомы не принято.

3. Девушки должны заниматься рукоделием, никто не должен быть в стороне от дел.

4. 19 октября необходимо подавать милостыню. Нельзя отказывать в хлебе просящим.

5. Воздержитесь в этот день от похода на кладбище, для этого в церковном календаре есть специальные дни - Родительские субботы.

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