Можно ли 19 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти на день апостола Фомы?

Апостол в народе считается покровителем тружеников. На Руси верили, что апостол Фома поощряет бережливых и запасливых людей, а расточительным и бесхозяйственным он не помогает.
19 октября люди подводили итоги урожая. Если амбары и чуланы были заполнены продовольствием, то люди шли в церковь и ставили свечу перед иконой апостола Фомы. Вечером, если год выдался урожайным, в доме устраивали настоящий пир.
Традиции.
Девочек, достигших семилетнего возраста в данный день начинали обучать ткацкому делу. Впервые девочки садились за ткацкий станок и под присмотром матерей или бабушек учились ткать.
Отцы взрослым сыновьям в этот день показывали закрома. Ребенку, который собирался жениться, отец отводил отдельную полку в закромах, чтобы молодая семья начинала жить самостоятельно.
Если в Фомин день появлялся на свет ребенок, то пекли каравай, а горбушку давали новорожденному, считалось, что так ребенок вырастит крепким и здоровым.
Горбушка свежего хлеба в этот день доставалась имениннику, а также больным людям. Это было вроде целебного средства. Считалось, тот, кто съест горбушку хлеба в этот день, тот быстрее поправит свое здоровье.
Что делать в этот день нельзя.
1. Любая лень в этот день не приветствовалась. Нельзя долго лежать в постели и ничего не делать на протяжении дня. Стоит посвятить день уборке, приготовлению еды, стирке.
2. Развлекаться в день Фомы не принято.
3. Девушки должны заниматься рукоделием, никто не должен быть в стороне от дел.
4. 19 октября необходимо подавать милостыню. Нельзя отказывать в хлебе просящим.
5. Воздержитесь в этот день от похода на кладбище, для этого в церковном календаре есть специальные дни - Родительские субботы.