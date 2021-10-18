Харитинин день: по какой народной примете на 18 октября говорится, что женщина может умереть до весны

18 октября отмечается день памяти святой мученицы Харитины, которая пострадала за Христа в городе Понте примерно в шестом веке. Известно, что совсем маленькой, Харитина осталась сиротой и была воспитана Клавдием как родная дочь. Девочка поверила во Христа и решила посвятить Господу всю свою жизнь. Клавдий относился к ней как к родной дочери, и, даже построил для нее дом, чтобы она могла оставаться в уединении и молиться.
Харитина показала свою невероятную стойкость, смелость и принципиальность. Поэтому ее праздник важен, а запреты и приметы на 18 октября необходимо выполнять.
На Руси уже не было работы в поле и в огороде, поэтому люди все больше занимались домашними делами. Женщины ткали и пряли за станками. Также использовали прялки для совершения ритуала. Необходимо было съехать с горы на прялке. Длина пути означала высоту льна, который уродится следующей осенью. Если же женщина падала, то скорее всего она умрет до следующей осени.
Ткачей ценили не меньше, чем земледельцев. Они составляли загадки и поговорки:
- Если птицы вьются в воздухе, а облака идут против ветра – скоро выпадет снег.
- Безветренная погода предвещала скорую непогодицу.
- Если снег не упал – значит зима долго не настанет.
- На березах и дубах листья остались – к морозной зиме.
- Ночью осень на двенадцати подводах едет.
- Щелкают и трещат деревья осенью – будет хорошая погода.
- Туман, который исчезает после рассвета — к хорошей погоде.
- Птицы улетают на юг сегодня – к морозной зиме.