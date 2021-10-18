Молитва мученице Харитине Амисийской: о чем просят святую и кого она оберегает

Святая мученица Харитина рано осиротела, после чего была воспитана как родная дочь христианином Клавдием Благочестивым. Девушка была скромной, очень хорошенькой и разумной, доброй и пылкой в вере. Она непрестанно изучала Святое Писание и поклялась жить, вечно служа Господу. Клавдий построил дом для христианки, в котором она могла спокойно уединиться и читать Евангелие, людям, которые к ней приходили. Она передала другим людям свою любовь ко Христу и многих обратила на путь спасения. Наместник императора Диоклетиана Дометий услышал о ней и послал солдат забрать ее у приемного отца для суда. На суде она провозгласила свою твердую веру.
За ее веру судья приказал отрезать Харитине волосы и положить на голову живые угли, но девушка была сохранена силой Божьей. Они бросили ее в море, но Бог избавил ее от этого. Тогда злой судья послал нескольких распутных юношей, чтобы надругаться над святой. Испугавшись этого, святая Харитина молила Бога принять ее душу, прежде чем ее тело осквернят. Поэтому, когда она стояла на коленях в молитве, ее душа отошла в Царствие Небесное. Тело мученицы выбросили в море. Спустя три дня Клавдий нашел его на берегу и похоронил.
Святую просят, чтобы она попросила Господа об укреплении веры, здоровья, при каких-либо трудностях, как физических, так и духовных.