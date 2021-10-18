Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
18.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Очень строжайшие запреты для мусульман на день рождения пророка Мухаммеда 19 октября

3:30:2310/18/2021
0

Когда Мухаммеду исполнилось 40 лет, ангел Гавриил, несший послание Бога, повелел ему провозгласить единство Бога и избегать идолопоклонства своих соплеменников.

В исламском мире день рождения Мухаммеда отмечается религиозными лекциями и чтением стихов из Корана в мечетях. Фото: Pixabay.com

Когда у Мухаммеда День рождения?

"Мавлид" отмечается мусульманами в месяц Рабиулаваль, в третий месяц мусульманского календаря. Этот день отмечается как государственный праздник во многих странах, где большое мусульманское население. Праздник посвящен годовщине со дня рождения основателя ислама и проповедника Корана.

Шииты отмечают это событие 17 числа, в то время как сунниты отмечают его 12 числа месяца. Некоторые ветви суннитского ислама, такие как ваххабиты и салафиты, не празднуют Мавлид. Это значит, что в Саудовской Аравии и Катар — он не относится к праздникам.

Поскольку исламский календарь основан на лунных циклах, дата в григорианском календаре будет меняться ежегодно. Исламский календарь примерно на 11 дней короче григорианского календаря, а это значит, что в некоторые годы этот праздник может отмечаться дважды.

В 2021 году праздник выпадает на 19 октября.

Считается, что Мухаммад был потомком Измаила. К своему 6-летию Мухаммад осиротел и был воспитан дядей Абу Талибом и его дедом Абдул-Мутталибом.

Когда Мухаммеду исполнилось 40 лет, ангел Гавриил, несший послание Бога, повелел ему провозгласить единство Бога и избегать идолопоклонства своих соплеменников.

В течение следующих 20 лет его проповедь Корана, которая была ему открыта, установила одну из великих мировых религий — ислам.

В исламском мире день рождения Мухаммеда отмечается религиозными лекциями и чтением стихов из Корана в мечетях, украшенных огнями в ознаменование этого события.

Стоит отметить, что публичные празднования рождения Мухаммеда появились только спустя четыре столетия после его кончины.

В исламе существуют определенные пищевые запреты на праздники, которые изложенных в Коране (мертвечина, кровь, мясо свиньи; мясо, освященное именем других богов, удавленное животное и остальное).

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникизапретыдень рождения пророка Мухаммада
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Очень строжайшие запреты для мусульман на день рождения пророка Мухаммеда 19 октября
3:30:23 10/18/2021
Очень строжайшие запреты для мусульман на день рождения пророка Мухаммеда 19 октября
БердскВ Бердске мэр Евгений Шестернин почти месяц не появляется на работе - на больничном
3:27:48 10/18/2021
В Бердске мэр Евгений Шестернин почти месяц не появляется на работе - на больничном
Россиянам с 1 января 2022 поставят лимит на выплаты по больничным с детьми
3:16:27 10/18/2021
Россиянам с 1 января 2022 поставят лимит на выплаты по больничным с детьми
Что обязательно должен сделать мусульманин 19 октября в день рождения пророка Мухаммеда
3:00:01 10/18/2021
Что обязательно должен сделать мусульманин 19 октября в день рождения пророка Мухаммеда
Что брать с собой на кладбище в Дмитриевскую субботу 6 ноября 2021 года: можно ли оглядываться на могилу в родительскую субботу
2:56:17 10/18/2021
Что брать с собой на кладбище в Дмитриевскую субботу 6 ноября 2021 года: можно ли оглядываться на могилу в родительскую субботу
18 октября - Всемирный день женского счастья: третий раз за 2021 год в мире поздравляют с «женским счастьем»
2:51:24 10/18/2021
18 октября - Всемирный день женского счастья: третий раз за 2021 год в мире поздравляют с «женским счастьем»
Китайский гороскоп на 2022 год: что принесет Водяной Тигр каждому знаку зодиака
2:46:33 10/18/2021
Китайский гороскоп на 2022 год: что принесет Водяной Тигр каждому знаку зодиака
БердскОнлайн некролог: Кто умер с 02.09 по 13.10.2021 в Бердске
2:37:31 10/18/2021
Онлайн некролог: Кто умер с 02.09 по 13.10.2021 в Бердске
Категорические запреты на день апостола Фомы 19 октября: традиции и важные дела для верующих
2:30:07 10/18/2021
Категорические запреты на день апостола Фомы 19 октября: традиции и важные дела для верующих
В Ставрополье бойцы спецназа подрались во время соревнований
2:16:34 10/18/2021
В Ставрополье бойцы спецназа подрались во время соревнований