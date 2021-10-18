Очень строжайшие запреты для мусульман на день рождения пророка Мухаммеда 19 октября

Когда у Мухаммеда День рождения?
"Мавлид" отмечается мусульманами в месяц Рабиулаваль, в третий месяц мусульманского календаря. Этот день отмечается как государственный праздник во многих странах, где большое мусульманское население. Праздник посвящен годовщине со дня рождения основателя ислама и проповедника Корана.
Шииты отмечают это событие 17 числа, в то время как сунниты отмечают его 12 числа месяца. Некоторые ветви суннитского ислама, такие как ваххабиты и салафиты, не празднуют Мавлид. Это значит, что в Саудовской Аравии и Катар — он не относится к праздникам.
Поскольку исламский календарь основан на лунных циклах, дата в григорианском календаре будет меняться ежегодно. Исламский календарь примерно на 11 дней короче григорианского календаря, а это значит, что в некоторые годы этот праздник может отмечаться дважды.
В 2021 году праздник выпадает на 19 октября.
Считается, что Мухаммад был потомком Измаила. К своему 6-летию Мухаммад осиротел и был воспитан дядей Абу Талибом и его дедом Абдул-Мутталибом.
Когда Мухаммеду исполнилось 40 лет, ангел Гавриил, несший послание Бога, повелел ему провозгласить единство Бога и избегать идолопоклонства своих соплеменников.
В течение следующих 20 лет его проповедь Корана, которая была ему открыта, установила одну из великих мировых религий — ислам.
В исламском мире день рождения Мухаммеда отмечается религиозными лекциями и чтением стихов из Корана в мечетях, украшенных огнями в ознаменование этого события.
Стоит отметить, что публичные празднования рождения Мухаммеда появились только спустя четыре столетия после его кончины.
В исламе существуют определенные пищевые запреты на праздники, которые изложенных в Коране (мертвечина, кровь, мясо свиньи; мясо, освященное именем других богов, удавленное животное и остальное).