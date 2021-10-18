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18.10
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В Лондоне 50-летняя телеведущая вышла на улицу без нижнего белья

2:45:5410/18/2021
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Телеведущую Аманду Холден за прогулку в подобном наряде осыпали исключительно негативными комментариями.

По фотографиям Аманды сложно поверить, что телеведущей 50 лет. Фото: Instagram noholdenback

На днях, телеведущая Аманда Холден прогулялась по улицам Лондона в платье без нижнего белья и подверглась критике в сети.

Женщина выходила из студии радиостанции Heart Radio, когда папарацци напали на 50-летнюю знаменитость. Ее образ состоял из трикотажного облегающего платья коричневого цвета без бюстгальтера, клетчатое пальто песочного оттенка и бордовые ботфорты на каблуках. Наряд дополнили аксессуары.

Пользователи сети раскритиковали внешний вид телеведущей в комментариях под снимками. Но это не первый раз, когда женщина так открыто демонстрирует свою фигуру. Еще в сентября Аманда Холден вышла на работу в мини-платье с глубоким декольте.

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