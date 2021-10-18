В конце октября 2021 года карту «MIR» подключат к Google Pay

С 26 октября все российские банки начнут подключать карты «MIR» к Google Pay. Об этом сообщили «Известия». Сам процесс подключения начнется в октябре, но когда он точно завершится, информации нет. Как отмечают в СМИ, такой сервис поможет развить бесконтактные операции и повысит популярность национального платежного инструмента.
Напомним, в основном, данную карту получают студенты, пенсионеры и молодые мамы, которые активно ее используют.
Многие банки отметили, что этой осенью у них появится возможность только начать работу над интеграцией сервиса на своей стороне, сообщает ВТБ. В банке рассказали, что данный сервис будет доступен клиентам одним из первых. В МКБ добавили, что они ведут работы по отладке технологии и финансовая организация планирует подключить сервис Google Pay для держателей карт «MIR» до конца 2021 года.
Также карту поддержат и в ПСБ, и в банке «Хоум Кредит», сообщили их представители. Одними из первых запустить функционал собираются также Почта Банк и «Дом.рф». В «Ренессанс Кредите» рассказали, что планируют предоставить новшество клиентам в 2022 году.