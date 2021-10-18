У трех знаков зодиака с 18 октября 2021 года начнется отличная неделя с волшебных для них Полнолунием

Три ваших знака зодиака, у которых будет отличный прогноз на неделю, здесь с астрологическим прогнозом на период с 18 по 24 октября 2021 года.
Начиная с 18 октября 2021 года грядет множество астрологических изменений, которые повлияют на все знаки зодиака и их гороскоп на неделю.
Ретроградные Меркурий и Юпитер заканчиваются во время полнолуния в Овне в понедельник, пишет Your Tango.
Итак, начиная с этого понедельника, мы можем ожидать, что каждый испытает прилив энергии, путешествуя одновременно с Полнолунием в Овне.
Луна покидает Овен и Телец вступает в начале недели и закрывают выходные сильных в Близнецах в воскресенье.
Эти лунные изменения во время убывающей фазы Луны должны больше всего зажечь энергию во Льве, Деве и Скорпионе, и это продлится до 24 октября 2021 года.К счастью, мы смотрим на прямое движение Юпитера и Меркурия, и это само по себе немного упростит задачу, особенно для трех знаков.
В среду мы увидим Полнолуние в Овне напротив Марса, а также Луну в квадрате с Плутоном в Козероге - эти астрологические аспекты должны разбудить нас от нашего замкнутого состояния и погрузить нас в активность и глубокие размышления.
Сезон Скорпиона приближается на этой неделе - в субботу, 23 октября 2021 года, а это означает, что когда Солнце войдет в восьмой солнечный дом, мы будем усердно работать для достижения наших целей, и ничто не может помешать нам.
Эта неделя придаст серьезный импульс нашему самосовершенствованию, а также вдохновит на творчество.
Если мы склонны к искусству, мы поднимемся выше, осознавая потенциал наших талантов.
Знаки зодиака, у которых с 18 по 24 октября 2021 года будет прекрасная неделя:
Лев (23 июля - 22 августа)На этой неделе вы можете выглядеть ленивым, но это только чье-то мнение.
На этой неделе твой стиль не будет ярким, Лео, и это для тебя - необходимый отдых от обычного.
Вы более чем готовы проявить творческий подход - и вы будете делать это по-своему, без чьего-либо одобрения.
Вы социальное существо, но когда вы решаете, что пора побыть одному - строить планы, творить, планировать, тогда это закон в стране Льва.
Эта неделя посвящена тому, чтобы выделить время, чтобы побыть одному, чтобы вы могли заняться тем, о чем думали, - тем, что, по вашему мнению, не является чьим-либо делом, кроме вашего собственного.
Полнолуние в Овне придает бодрости вашим шагам и дает уверенность сказать НЕТ, когда вы имеете в виду НЕТ. На этой неделе вы еще больше приблизитесь к собственной вере в себя.
Дева (23 августа - 22 сентября)То, что на этой неделе и приближающийся к концу ретроградный период вашей правящей планеты, может обещать вам хорошее понимание того, что у вас происходит на работе.
Вы понимаете, что являетесь одним из самых трудолюбивых работников, которых вы знаете, и что вы, вероятно, чувствуете, что вам недоплачивают.
Это не осталось незамеченным - и, как ни удивительно, как вам может показаться в то время, вы будете вознаграждены за ваши огромные усилия.
Это не значит, что вы определенно получите повышение зарплаты на этой неделе, но вы получите какое-то «обещание» на будущее.
Это может заставить вас сопротивляться, поскольку вы не поверите, пока не увидите это, но ваши усилия будут отмечены.
Вас не так «используют в своих интересах», как вы думаете. Ваше место работы не могло бы продолжаться без вас, и хотя они не спешат выказывать свою признательность - она приближается, и, хотите верьте, хотите нет - она вам понравится.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Эта неделя станет для вас отличной не только из-за предстоящего присутствия Солнца в сезоне Скорпиона 23 октября, но и из-за того, что это повлияет на вашу проницательность и интеллектуальную уверенность.
Как будто вы просто прокладываете путь на этой неделе - вы их настраиваете, и они могут сбить их с ног, потому что вы босс, и вы решаете все - всю неделю.
Вы всегда были человеком, которому люди доверяют, когда дело касается деловых решений, и на этой неделе мы собираемся принять такое доверие и поднять его на ступеньку выше.
Поскольку Юпитер и Меркурий находятся прямо, вам не нужно ощущать надоедливое притяжение последних ретроградцев.
Теперь вам ясно, что вы должны быть собой и выполнять работу по-своему. Это также отличная неделя для учебы и образования. Если вы учитесь в школе, вы будете хорошо сдавать экзамены.
Если вы учитель - ваше влияние на учеников будет долгим.